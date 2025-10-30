出售南科廠房挹注，穩懋Q3獲利大躍進EPS2.52元。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕砷化鎵大廠穩懋（3105）今日舉行線上法說會，受到出售南科廠房挹注，再加上美系高階新手機發表的傳統旺季及WiFi 7新規格滲透率提升，各產品線本季均呈現銷售成長，第3季稅後盈餘10.7億元、年增369%，單季每股稅後盈餘（EPS）2.52元，累計今年前3季每股盈餘為1.57元；展望第4季，穩懋管理總處總經理陳舜平預估，第4季營收將較上季成長low-single digit（1%-4%），毛利率預計約為high-twenties（26%-29%）。

他指出，第3季為美系高階新手機發表的傳統旺季，再加上WiFi 7新規格滲透率提升，各產品線都穩定成長，第3季營收44.88億元、季增19%、年增3%，營業毛利12.05億元、季增73%、年增28%，產能利用率也從45%上升至60%，加上子公司持有的中國客戶上市股票股價上升，總結第3季稅後盈餘10.7億元、年增369%、EPS來到2.52元。

請繼續往下閱讀...

針對業外收益與損失的部分，陳舜平也說，本季業外收益主要包括出售南科廠房予日月光半導體所產生的處分利益19.12億元，同時，股東會承諾股東持續推動中國農牧事業縮編政策，也依會計師評估認列資產減損損失16.42億元，總計第3季業外收益約1.5億元。

他認為，第3季季增成長最大的則是Optical（光學）業務，事實上日前副董王郁琦也已指出，AI 運算帶動雷射光源需求，而穩懋在光通訊具有優勢，內部已經累積相關製造能力，HBT pHEMT 已占一定比例，並延伸至光學元件，搶攻光通訊商機；陳舜平則期望Optical成為未來穩懋成長的第三隻腳。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法