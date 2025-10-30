義隆電研發總部上梁 董事長葉儀皓：持續深化AI技術研發

義隆電子董事長葉儀皓將鋼釘鎖上大樑。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕義隆電子設在新竹縣AI智慧園區的研發總部大樓，今天舉行上樑典禮，董事長葉儀皓強調，未來將持續深化AI技術研發，推動機器人等前瞻性應用場域，並預告公司規劃將在總部開幕時，以無人機自動駕駛航拍大樓作為活動亮點，展現產業進步與技術實力。

新竹縣政府秘書長李安妤致詞表示，很高興代表楊文科縣長參加上樑典禮，AI智慧園區是縣府「五支箭政策」中，發展最快速的一支箭。期待AI智慧園區4家大廠全面營運後，讓新竹縣往文化、科技、智慧城的城市願景再邁進。

義隆電子今天舉辦AI智慧園區研發總部上樑典禮。（新竹縣政府提供）

義隆電子董事長葉儀皓表示，新總部大樓地上18層、地下4層停車場，結合地理與交通優勢，將成為竹北新地標。義隆電子已投入AI相關研發逾七年，目前公司研發的AI技術已廣泛應用於智慧交通與安全監控領域，未來將持續深化AI技術研發，推動機器人等前瞻性應用場域，並以智慧園區作為創新發展核心。

竹縣府產發處說明，AI智慧園區設立初衷為導入AI與產業接軌，同時作為創新育成的基地及成為技術交流與產學合作的平台。為展現行政效率，縣府由產發處設置單一窗口協助廠商簽約，輔導園區廠商行政業務等相關諮詢，縮短廠商建廠時程。

其中，智邦科技公司於去年正式營運，普生與緯創資通公司於今年已陸續開幕，義隆電子預計2026年完工、2027年啟用。預估整座園區可帶來4000個就業機會，創造上千億元產值。除提高在地就業機會，園區設計均為綠建築辦公大樓，園區北側也有以生態綠化打造的AI智慧園區公園，鼓勵廠商共創友善的工作環境，期許與在地共好共榮。

