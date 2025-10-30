66歲退休師原可月領4.4萬養老 卻因「1件事」大翻轉淒涼度日

退休後能靠一筆可觀的退休金與穩定的年金，過上悠閒自在的生活，這樣的藍圖是許多人心中的理想，然而，人生規劃中往往潛藏著意想不到的事件。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕退休後能靠一筆可觀的退休金與穩定的年金，過上悠閒自在的生活，這樣的藍圖是許多人心中的理想，然而，人生規劃中往往潛藏著意想不到的事件。日本一名66歲的男子內田浩（化名）在公立國中任教長達38年，退休後又以再聘身分繼續教到65歲，按照他在職時的試算，退休後每個月可拿到22萬日圓（約4.48萬元新台幣）的退休年金，應付生活算是綽綽有餘，豈料在他65歲正式退休後，妻子突然提出了離婚，年金分割後每月只剩約16萬日圓（約3.26萬元新台幣），如今只能節儉度日。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，內田浩還沒退休時算過，包含基礎年金（類似台灣國民年金）與厚生年金（類似台灣勞保）在內，退休後他預估可拿到每個月22萬日圓的退休年金，雖然不算特別多，但由於房貸早已繳完，孩子也都成家，他認為與妻子共度安穩的晚年絕對綽綽有餘。

然而現實卻大相逕庭，他目前每月領到的年金僅約16萬日圓，遠低於當初的預期，最大的原因是在他65歲正式退休後，妻子突然提出了離婚。內田浩說：「其實我們之間本就有些價值觀不合，也偶爾爭吵，但我以為孩子都成家後，生活算是平靜了。結果妻子其實早就打算離婚，對我來說真是晴天霹靂。」

經過多次協商，最終以調解離婚收場。婚姻期間積累的財產依法律嚴格分割，包括退休金與多年來的存款。對內田浩打擊最大的，是「年金分割制度」，這讓他在婚姻期間繳的厚生年金被一分為二，年金領取金額因此大幅減少。

內田浩離婚後厚生年金加上基礎年金，每個月只剩約16萬日圓，若扣掉各項支出只剩約14萬多日圓（約2.85萬元新台幣），雖然一個人生活這樣還夠，但和想像中的「悠閒自在」差距實在太大了。

因為過去從不下廚，現在內田浩的三餐幾乎都靠外買的熟食解決，每天都在超市裡等著特價貼紙一貼上就下手，「每天都像在搶貨，偶爾會自己煎點肉吃，可是價格實在太高……以前買肉從不看價錢，現在都要精打細算，能吃上一餐肉就不錯了，每週吃一次都嫌奢侈。沒想到老了過成這樣，真的覺得很淒涼。」

報導分析，日本婚齡超過20年的「熟年離婚」逐年攀升，1985年僅占占全體離婚件數的10.4%，2022年就上升至21.5%，已成為常見現象。而對老年生活衝擊最大的，正是年金分割制度。日本的這項制度規定，離婚後婚姻期間內繳納的厚生年金可由雙方分割，分割比例最高可達二分之一，不過基礎年金並不包含在內。

因此若像內田浩一樣，丈夫長期是上班族或公務員、妻子則是家庭主婦或兼職，分割影響會特別大。此外，婚姻期間共同累積的財產也多屬「共有財產」，離婚時需依法分配。

報導指出，那些以「全額年金與退休金」為基礎規劃晚年生活的人，一旦經歷熟年離婚，其財產分割與年金分割都會讓整個退休計畫帶來嚴重影響。

