防堵非洲豬瘟 海關6天開箱1.7萬件、查獲豬肉製品15.1公斤

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台中一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，國民黨批評政府企圖轉移邊境管制問題。對此，財政部關務署說明，海關一向以高標準、高規格、高警戒的嚴謹態度把守國門，各關自10月24日起提高開箱查驗比率，根據統計，自10月24日至29日，開箱查驗超過1.7萬件，查獲違規豬肉製品13件、共15.1公斤，主要來自中港、泰國及越南等。

關務署表示，海關一向以高標準、高規格、高警戒的嚴謹態度把守國門，落實進口郵包、快遞貨物及高風險地區入境旅客行李百分之百X光儀檢，並與各邊境查緝機關通力合作，嚴格執行各項邊境管制措施；自2023年1月1日至2025年10月29日，海關已查獲未經檢疫豬肉製品3445件、共3044公斤，均移送農業部防檢署裁處。

為強化防堵非洲豬瘟入侵，海關自10月24日起，針對自中港澳、越南及泰國等高風險地區進口貨物、郵包及入境旅客行李加強抽核，提高人工開箱查驗比率，從嚴查核；且每週並由一級主管帶隊執行專案查緝至少2次，並請防檢署檢疫犬隊配合協查。

根據關務署統計，自10月24至29日，各關人工開箱查驗件數超過1.7萬件，查獲違規豬肉製品13件、共15.1公斤，其中7件為旅客攜帶入境、以中港澳為主，5件郵包、1件快遞。關務署表示，海關將持續落實相關邊境管制作為，與主管機關農業部，共同守護國門及非疫家園，並呼籲國人切勿違規攜帶或輸入豬肉製品，違者依「動物傳染病防治條例」移送防檢署裁處，最高可處100萬元罰鍰。

