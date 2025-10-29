全球布局 綠岩能源攜手泰國推動光儲整合專案

綠岩能源海外拓展再傳捷報，正式與泰國策略夥伴簽署「光儲整合專案」及CPPA企業綠電購售合約，並完成1MW案場併網發電。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕綠岩能源集團（7833）董事長葉孟恒指出，積極進行全球布局，海外拓展再傳捷報，正式與泰國策略夥伴簽署「光儲整合專案」及CPPA企業綠電購售合約，並完成1MW案場併網發電；此外，也同步揭示五大能源解決方案與兩大智慧平台系統。

葉孟恒指出，綠岩能源海外拓展再傳捷報，正式與泰國策略夥伴簽署「光儲整合專案」及CPPA企業綠電購售合約，並完成1MW案場併網發電，此次合作導入最新AI電力智能管理平台（EMS），以即時監控與能源調度技術實現光電與儲能最佳化運作，並同步簽署合資協議，雙方將攜手於東南亞市場推動更多光儲專案。

他也說，集團未來營收將有雙引擎帶動，首先是以AI與自動化技術為核心的智能綠電交易平台，整合即時電力監控、交易契約管理、REC憑證交易、AI綠電最佳匹配與助理顧問服務及數據分析，讓綠電交易更加透明、即時與智慧化；第二則是表後儲能，綠岩能源自主研發的AI智慧儲能管理系統，可整合多元能源來源、進行碳排放計算與可視化分析，並透過排程控制與削峰填谷功能，協助企業有效降低用電尖峰成本、提升系統穩定度。

葉孟恒認為，綠岩能源以「全方位再生能源集團」為定位，業務涵蓋再生能源的開發、EPC工程、維運管理、儲能與電力交易等完整價值鏈，旗下「大猩猩電能交易」專注於提供企業綠電轉供與客製化能源解決方案，協助企業落實減碳目標並提升能源使用效率。

