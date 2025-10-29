自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

全球布局 綠岩能源攜手泰國推動光儲整合專案

2025/10/29 18:40

綠岩能源海外拓展再傳捷報，正式與泰國策略夥伴簽署「光儲整合專案」及CPPA企業綠電購售合約，並完成1MW案場併網發電。（記者張慧雯攝）綠岩能源海外拓展再傳捷報，正式與泰國策略夥伴簽署「光儲整合專案」及CPPA企業綠電購售合約，並完成1MW案場併網發電。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕綠岩能源集團（7833）董事長葉孟恒指出，積極進行全球布局，海外拓展再傳捷報，正式與泰國策略夥伴簽署「光儲整合專案」及CPPA企業綠電購售合約，並完成1MW案場併網發電；此外，也同步揭示五大能源解決方案與兩大智慧平台系統。

葉孟恒指出，綠岩能源海外拓展再傳捷報，正式與泰國策略夥伴簽署「光儲整合專案」及CPPA企業綠電購售合約，並完成1MW案場併網發電，此次合作導入最新AI電力智能管理平台（EMS），以即時監控與能源調度技術實現光電與儲能最佳化運作，並同步簽署合資協議，雙方將攜手於東南亞市場推動更多光儲專案。

他也說，集團未來營收將有雙引擎帶動，首先是以AI與自動化技術為核心的智能綠電交易平台，整合即時電力監控、交易契約管理、REC憑證交易、AI綠電最佳匹配與助理顧問服務及數據分析，讓綠電交易更加透明、即時與智慧化；第二則是表後儲能，綠岩能源自主研發的AI智慧儲能管理系統，可整合多元能源來源、進行碳排放計算與可視化分析，並透過排程控制與削峰填谷功能，協助企業有效降低用電尖峰成本、提升系統穩定度。

葉孟恒認為，綠岩能源以「全方位再生能源集團」為定位，業務涵蓋再生能源的開發、EPC工程、維運管理、儲能與電力交易等完整價值鏈，旗下「大猩猩電能交易」專注於提供企業綠電轉供與客製化能源解決方案，協助企業落實減碳目標並提升能源使用效率。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財