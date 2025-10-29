布局低碳能源布局 聯合再生能源打造90％可回收低碳展區

聯合再生能源執行長張為策（中）率領高階管理團隊，宣告一起持續打拼，成為國內低碳能源主要供應者。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕國際智慧能源週登場!聯合再生能源（3576）執行長張為策表示，此次打造出90%可回收、減少90%碳排放的展區，以「Power Your World光的連結」為核心，代表能源的啟動與希望的延伸，進入生活中的每個層面，從個人、家庭、企業到整個社會，都能透過再生、低碳能源，使世界充滿能量。

張為策解釋，展位結構以「可回收方形框架」並搭配「低耗能LED 漁網燈」以及「3D全息投影展示」取代木工施作與一次性印刷，同時展位內設置「永續聲浪」Live Podcast行動車為活動中樞，邀請到各個領域的專家前來分享，能源故事、生活永續議題和專業知識，從現場延伸到Podcast節目，向外擴散、創造聲浪，使展場成為永續及美感的全方位循環展示空間。

請繼續往下閱讀...

事業總經理姜暭先也表示，聯合再生能源此次獲得「太陽光電模組－一般型模組」、「太陽光電模組－利基型模組」和「太陽光電池」等三項認證，連續13年獲得金能獎，更是獲獎最多的品牌；展區還展出從製造、系統、儲能的Total Solution全方位解決方案，包含8款滿足不同使用情境需求的TOPCon模組和台南廠區內自建的表後儲能示範案場的成果展示。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法