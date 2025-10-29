邁科11月掛牌上市 AI伺服器營收明年續成長

邁科即將於11月上市。圖正中央者為董事長趙元山、右為總經理林俊宏、左為副總陳建亨。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕散熱模組廠邁萪科技（邁科，6831）今日表示，目前水冷散熱產品營收比重尚不到10%，不過展望明年，美國CSP（雲端服務提供商）客戶的ASIC伺服器導入水冷、新晶片明年第二季推出，將帶動產品出貨，營收比重有望持續向上；邁科將在11月底掛牌上市。

邁科專注於散熱模組研發與製造，產品應用涵蓋伺服器、筆電、顯示卡、5G基地台與車用電子等多元領域，目前伺服器營收比重約佔6成，隨著CSP客戶需求擴大、新機種推出等因素，加上明年有望新增CSP廠客戶，明年伺服器營收比重預期會持續提升。

請繼續往下閱讀...

隨著AI運算功耗飆升、熱設計功率（TDP）持續突破極限，除起家的均溫板（VC）外，也量產3D VC，佈局液冷技術，與英特爾（Intel）共同成立「先進散熱技術聯合實驗室」，提前卡位AI伺服器散熱新世代。

根據資策會產業情報研究所（MIC）預估，全球AI伺服器出貨量將從去年的194萬台成長至2028年的約361萬台，帶動水冷、3DVC等高階散熱解決方案需求急速升溫。

邁科表示，已開發出「第二代增強型3DVC」與「浸沒式水冷」系統，並與國際晶片大廠合作推進超流體CDU及高功率AI晶片水冷頭研發，相關產品已成功導入國際CSP大廠。

此外，邁科也完成全自動化VC與熱導管生產線導入，搭配AI深度學習檢測系統與MES製程監控，確保產品良率與一致性，展現其技術與製造雙軌優勢。法人指出，AI伺服器散熱產品單價為傳統伺服器3倍以上，將有助邁科提升整體毛利結構與獲利能力。

隨CSP客戶的ASIC伺服器需求持續增溫，相關新晶片預計於明年第二季量產，邁科將持續受惠於高功率散熱模組需求。法人表示，邁科可望持續擴大水冷與3DVC技術應用版圖，強化與國際大廠合作，深化AI伺服器與車用電子散熱布局，並透過自動化製造與資本支出計畫提升產能效率，持續推升營運成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法