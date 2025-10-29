新台幣尾盤轉貶收30.63元 靜待「川習會」登場

新台幣尾盤轉貶、收30.63元，靜待「川習會」登場。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕「川習會」登場前，台股續創新高，但新台幣兌美元匯率受到美元走升、央行調節下，收盤前由升轉貶，最後收在30.63元、小貶0.4分，成交量放大至19.32億美元。

台股今日再度發動攻勢，最後上漲345.63點，收在28294.74點，三大法人合計買超111.01億元。其中，外資又回頭買超71.88億元。

新台幣一早則以30.6元、升值2.6分開出，上午盤最高觸及30.532元、勁揚近1角，不過午後豬羊變色，一路走低，尾盤更在央行調節下，由升翻貶。

匯銀主管表示，出口商月底雖有拋匯需求，不過近期主導台幣盤勢走勢主要還是外資進出，近期外資在集中市場一日買超、一日賣超，在匯市並無一致方向，在買賣雙方拉扯下，台幣今日交易量能放大，但盤中波動幅度並不大，市場靜待明日「川習會」與聯準會利率會議。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數反彈0.18%，韓元大漲0.53%、日圓與新幣小升0.05%、人民幣升值0.03%，僅台幣小跌0.01%。

美國總統川普昨日與日本達成兩項協議後，市場聚焦今日的美韓峰會。然而截至傍晚5點，雙方尚未傳出具體協議成果。在不確定性升高下，美元指數午後急升，重返99高位，韓元也在大漲後出現拉回。

