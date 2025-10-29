自由電子報
開放飯店業外籍移工明定案 業者：須看配套措施而定

2025/10/29 17:13

開放飯店業外籍移工明定案，飯店業者認為須看配套措施而定。（晶華提供）開放飯店業外籍移工明定案，飯店業者認為須看配套措施而定。（晶華提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕行政院會明天將拍板跨國勞動力精進方案，將新開放旅宿業申請外籍移工，預計明年上路。其中，為保障本國勞工，行政院要求業者新聘一名外勞，就要按照比例幫最低薪資的本勞每月加薪2000元，且外勞合計不得超過其總員工數的50%。對此，飯店業者表示，還要待相關配套規則出來後，才能評估。

晶華酒店發言人張筠指出，飯店業基本勞務的工作，是在本勞不願做的情形下，導致缺工，晶華酒店希望引進外勞，進而讓本勞提升到管理階層，培養國內人才，而因引進外勞須將本國勞工每月加薪2000元一事，也要本勞值得加薪阿，因此需要等相關配套措施公布而定，而晶華所需的外勞人數，一定不會要到上限的50%。

另一飯店業者則擔心新聘一名外勞，須按照比例幫最低薪資的本勞每月加薪2000元，會破壞飯店業整個職涯系統。業者表示，飯店業的薪資是整體連動，若只有房務人員需要外勞，本國房務人員加薪，那其他部門不須外勞，就沒有加薪，也就剝奪其他部門的本國員工的薪資。

