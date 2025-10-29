電動商用車動力電池國產化，台塑新智能攜手中華汽車推動低碳運輸。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑（1301）集團旗下台塑新智能今年首度於「2025台灣國際智慧能源週」正式發表44.5kWh電動商用車電池系統，台塑新智能董事長王瑞瑜表示，這套系統從電芯到模組皆於彰濱廠在地製造，具備高能量密度、長循環壽命及卓越安全性，陸續取得多項嚴苛實測驗證，中華汽車將成為首批導入此44.5kWh電池的代表性車廠，對於推動國產電動運輸具有重大意義。

王瑞瑜指出，透過自主研發與在地製造，展現推動台灣電動運輸自主發展的關鍵成果，並以節能、儲能、新能源、循環再利用為主軸，展示AI資料中心專用UPS電池系統、液冷儲能解決方案、固態電池及電池回收研發技術等，從低碳運輸、工商儲能到循環經濟皆有完整布局，彰顯以創新科技推動新能源發展的實力。

台塑新智能總經理劉慧啓表示，今年展出的96V50Ah鋰鐵UPS電池系統則是專為AI資料中心打造，具備高電壓、高功率與高安全三大特性，並著眼於美國AI運算需求對電網造成的高負載挑戰，此系統將進軍美國市場，成為AI供電的關鍵助力，同步亮相的液冷系列儲能解決方案則涵蓋模組、機櫃至貨櫃的完整架構，能將電池溫差控制於3℃以內，兼顧高效、穩定與安全，充分展現台塑新智能從電芯製造到系統整合的深厚實力。

