台達電法說會前夕 率先釋出AI新方案搶市

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）明日將舉辦法說會，營運團隊今日在能源展率先向市場釋出旗下整合式解決方案與服務，呈現多來源、分散式、雙向傳輸的智慧電網應用場景，涵蓋 AI 資料中心、高耗能廠辦、電網級應用、兆瓦（MW）充電基礎設施與能源顧問服務，更首度公開「AI 資料中心微電網解決方案」。

台達電看好AI 正在推動全球資料中心高速擴展，光是單一園區的用電量就高達百兆瓦，對供電品質與穩定性提出更高要求。對此，集團打造「AI 資料中心微電網解決方案」，整合多元能源、快速反饋AI負載的毫秒級變化，在高強度AI場景下確保電力品質，提升營運韌性。

台達電力暨能源解決方案事業群副總裁暨總經理李延庭表示，為迎戰AI能源新時代，電力是攸關營運韌性的基礎建設，過往大型資料中心連接傳統電網，需費時5至10年，在AI競賽推進下，透過分散式AI資料中心微電網方案，可大幅縮短建置時間，成為符合需求與提升競爭力的關鍵解方。

李延庭表示，台達電在能源基礎設施深耕多年，具備高度整合實力，有能力協助企業在AI時代應對能源轉型，朝永續發展邁進。旗下微電網解決方案以儲能系統及微電網控制器為核心，整合太陽能、發電機組與氫燃料電池等多元能源，並控制電壓波動區間。透過軟硬體整合，可支援複雜的微電網場域條件，並利用電廠等級的建模與模擬來優化電力傳輸。

此外，因應AI資料中心高壓直流（HVDC）電力架構趨勢，台達電新解決方案也導入固態變壓器作為直流耦合核心，能源效率高達98.5%，銜接交流轉直流（AC→DC）轉換，以減少能量轉換並降低損耗。在用電成本持續攀升與永續轉型雙重挑戰下，台達電也繼續推出廠辦AI控能整合方案。亦提供「能源即服務」顧問服務，提供綠電採購、用能診斷與減碳規劃，將永續落實為可稽核績效。

