輝達進駐T17、T18 北市捷運局長：已在評估設輕軌

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安今（29）天宣布輝達海外總部確定落腳台北北士科T17、T18基地，台北市議員陳賢蔚提到地方民眾非常期待，但也相當擔心交通問題，捷運局長鄭德發表示，已經在進行北士科輕軌的評估，一定會以最快的速度完成，並送交通部核定路網。

台北市政府今天由副市長李四川與相關局處首長與輝達進行視訊；李四川今天在議會答詢時說明中午與輝達視訊的情況，表示是昨晚已先約定今天中午12點的視訊，因輝達之前有要求經濟部跟市府提備案，中午的視訊會議主要是詢問他們研擬的結果有沒有確定哪塊土地？若確定是T17、T18，包括解約、都市計畫變更等準備工作，現在就要開始；若是其餘的地方備案，處理的方式就不一樣。

因應輝達確定進駐北士科T17、T18，陳賢蔚認為市府有3點要同步進行，包括北士科區內還有T3、T4、T12三塊用地，不能只有交給地政局土地開發總隊，用回收成本的概念做後續的規劃，應由產發局主責後續對國際招商，甚至引入輝達上下游的產業一起進駐，才能讓北士科成為AI的產業聚落。

第二點則是市府推薦的學校用地，之前曾規畫要蓋國際羽球館，是否要蓋國際羽球館或恢復原本的國小、國中，可以討論。陳賢蔚說，因應輝達的進駐，應在基地內有空間協助未來的企業跟台灣一流的大專院校、研究所進行產官學的合作，培養AI人才，甚至協助在園區內做AI的落地實驗，才能讓台北成為科技城。

陳賢蔚最後提到，地方最擔憂的交通問題，市府之前曾說要做路網的規劃，但需要3到5年才會有書面報告來決定後續北士科輕軌的進行，「太慢了」；他認為，輝達會讓北士科的開發進度超前，市府應馬上有計畫、馬上進行。

鄭德發表示，已經在進行，甚至在東西向、南北向的優先順序已經在評估中，一定會以最快的速度來完成，並送交通部來核定路網。

