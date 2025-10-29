旺宏連虧9季 吳敏求向投資人道歉

旺宏電子董事長吳敏求。（資料照）

〔記者洪友芳／台北報導〕記憶體廠旺宏（2337） 今召開法說會並公佈第三季財報，毛利率13.2%，較上季15.6%更下滑，營業虧損11.44億元，稅後虧損為新台幣8.62億元，每股稅後虧損0.47元，連續虧損9季；旺宏董事長吳敏求開場率先強調，他對第三季營運表現不滿意，並向投資人道歉。

吳敏求並表示，旺宏雖加大力道出清庫存，但因產品非一般市場可用到，加上工廠經營不好 ，工廠閒置問題須更努力改善，他從11月起重出江湖，將研發團隊與工廠整合，市場變化看起來是有利旺宏的，希望往後一年做出有效成績， 明年能改善轉獲利。目前NOR快閃記憶體需求成長、大廠退出eMMC儲存記憶體也有助填產能。

請繼續往下閱讀...

旺宏第三季營收82.14億元，季增21%、年增6%；毛利率13.5%，季減2.1個百分點、年減達15.4個百分點；稅後淨損8.62億元，季減32%、年增191%，每股虧損0.47元。前三季營收211.51億元、年增6%，毛利率15.4%、年減11.2個百分點；稅後淨損30.11億元，年增81%，每股虧損1.62元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法