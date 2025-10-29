瑩碩治療過動症藥品 授權韓國藥廠搶食6億元商機

瑩碩過動症藥品授權韓廠，搶攻六億商機。圖左為瑩碩董事長王建治、右為總經理顏麟權。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃專業藥物傳輸技術開發商瑩碩生技（6677）今（29）日公告，與韓國前50大藥廠丸仁製藥簽署一項高門檻口服學名藥MPH的韓國地區專屬授權合約。根據合約，瑩碩將獲簽約金、階段里程碑金，以及產品上市後的供貨收入；丸仁則負責藥品在當地的生體相等性（BE）試驗、藥證申請與市場銷售。

瑩碩總經理顏麟權表示，目前除了台灣市場外，瑩碩在海外市場耕耘日、韓兩地為主，選擇在當地還沒有學名藥、或特殊劑型的藥品，像是這次授權給韓廠的MPH，為治療注意力不足過動症（ADHD），而MPH原廠藥去年在韓國銷售額達新台幣6億元，目前尚無與原廠同成分且同劑型的學名藥獲准上市。

顏麟權指出，MPH藥物的技術門檻高且需雷射穿孔的特殊生產設備，所以日韓能生產的廠商較少，瑩碩在台灣有投資兩條雷射穿孔生產線，面對高增長潛力的韓國市場，MPH若能順利上市，將有機會獨占份額。

顏麟權表示，公司目前規劃每年在台灣上市8個品項、日韓美一年上市3-4個品項，在美國部分，將專注於505b2藥品的開發，其中進度較快的是一個長效針劑，希望明年第一季可以開始收案進行臨床試驗。

顏麟權說，瑩碩擁有多項自有技術平台，專注開發高門檻、高利基的學名藥產品，本次合約的簽署，代表瑩碩再一次成功拓展海外市場版圖，對未來業務的增長具有重要意義，藉由MPH於韓國市場的布局模式，有機會複製至其他區域市場，為公司營運增添新成長動能。

