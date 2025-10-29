輝達落腳北士科T17、T18 蔣萬安：預計明年中完成簽約

台北市長蔣萬安表示，預計明年中與輝達完成簽約。（記者田裕華攝）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安今（29）天下午在台北市議會公布輝達海外總部確定在北士科T17、T18，對於輝達執行長黃仁勳今天上午在華府受訪表示，不知道T17、T18耽擱的原因，蔣萬安表示，都有跟輝達保持密切的聯繫，管理階層都很清楚，相關的程序預計明年中可以完成簽約。

黃仁勳於美國時間28日（台灣時間今天早上）在美國華盛頓舉行GTC大會（GTC DC）發表主題演講，他在廠外受訪時被問到在台灣設置海外總部的進度時表示，知道市政府和擁有地上權的一方有討論，但不清楚耽擱的具體原因是什麼。

蔣萬安今天下午到台北市議會報告明年度總預算案，並宣布輝達確定落腳北士科T17、T18；顏若芳質疑，市政府表示都有告知黃仁勳相關進度，為什麼黃仁勳還說不清楚耽擱的具體原因？市府應該讓黃仁勳清楚了解，否則這樣的回答被報導後，會變成台北市政府的問題。

蔣萬安表示，都有跟輝達保持密切的聯繫，他們的管理階層都很清楚狀況。黃仁勳可能不會了解到這麼多細節，但他決定落腳台北、選定北士科T17、T18，「就讓這件事情順利」；也說北市府是在近中午與輝達視訊，是在黃仁勳受訪後。而市府的相關程序預計明年中可以完成簽約。

