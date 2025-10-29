穩定幣納管 央行：比照電子支付提存準備金

穩定幣納管，央行表示將比照電子支付提存準備金。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕金管會正在推動的《虛擬資產服務法》將穩定幣納入監理，中央銀行建議，穩定幣發行人應比照電子支付機構辦理，當發行金額達一定規模時，須將部分準備資產提存於央行作為準備金，以強化用戶資金安全，且穩定幣的準備資產的價值須大於或等於其發行金額；此外，因應未來穩定幣可能應用於實體經濟活動之支付，央行也將研議相關申報作業及管理規範。

央行副總裁朱美麗明（30）日將赴立法院財政委員會，就「虛擬資產服務法草案及其相關子法修訂暨建立完善監理架構之進程」進行專題報告。

根據報告內容，央行指出，我國虛擬資產監理由金管會主責研擬《虛擬資產服務法》草案，穩定幣的發行規範將比照美國與歐盟，包括發行許可、發行人資格、資產區隔、準備資產管理、禁止付息及資訊揭露等要求。

針對外界關切的準備資產與外匯管理議題，央行說明，穩定幣發行涉及向不特定大眾吸收資金，性質與電子支付儲值款項相似，且均以支付為主要用途。

為保障用戶權益，央行建議穩定幣發行人應比照電子支付機構，當發行規模達一定門檻時，應將部分準備資產提存於央行作為準備金，其餘資產可運用於存款或購買高品質、高流動性金融商品，如短期債券或票券等。

此外，穩定幣準備資產的價值須大於或等於其發行金額，以增進市場信心、防範擠兌風險，並確保用戶可依面值贖回法幣。

在外匯層面，央行指出，目前穩定幣主要用於虛擬資產交易，但未來若延伸至實體經濟支付，將可能成為跨境支付及台、外幣資產兌換的新工具。央行後續將研議相關業者應向本行申報資料的作業流程及規範。

央行強調，將持續與金管會合作研擬境內虛擬資產服務商的相關子法規範。未來穩定幣發行人申請發行許可前，金管會將徵詢央行意見，央行也會就貨幣政策、外匯管理及支付系統等面向提出建議，確保監理架構完善並兼顧金融穩定與創新發展。

