輝達落腳北士科T17、T18 兩地合併作業約3個月

〔記者何玉華／台北報導〕輝達海外總部確定落腳台北北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地，台北市都市發展局表示，兩塊地間的15公尺計畫道路將進行都市計畫變更，預計作業時間約3個月。

輝達執行長黃仁勳今年5月在台北國際電腦展（COMPUTEX）宣布，輝達海外總部將落腳台北北投士林科技園區（北士科），屬意新光人壽取得地上權的T17、T18基地，但因地上權移轉的問題卡關，一度出現變數，今天台北市政府與輝達視訊會議後，台北市長蔣萬安在台北市議會宣布，輝達確定落腳T17、T18，市府將盡快與新壽進行合意解約。

T17、T18基地與金仁寶得標、興建中的T16基地，是由承德路、福國路與磺溪、外雙溪包圍的大街廓，T17、T18更是兩面環河，也是黃仁勳屬意的主因；T17面積約2.28公頃、T18約1.6公頃，兩塊地合起來約3.89公頃，中間隔著一條15米計畫道路。

都發局表示，將調整計畫道路路型，將兩街廓合併。因為該道路屬於細部計畫道路，自簽辦都市計畫公告公開展覽至計畫審議、核定，預估作業時間為3個月。

