勞保可重複加保嗎？有哪些好處？一文報你知

〔財經頻道／綜合報導〕物價不斷上漲，許多人覺得正職薪水不夠用，會利用下班或假日時間兼職打工，為自己加薪。勞工小美最近計畫在下班後到咖啡廳兼職，但她有個疑問：「如果我正職公司已經有勞保了，兼職那邊還能再加保嗎？」。

答案是「可以的」。依照《勞工保險條例》規定，只要勞工同時受僱於2個以上應加保的單位（例如2家公司、商號等），雇主都必須依法幫勞工投保勞保。因此，即使你正職已參加勞保，只要兼職的單位屬於「強制加保單位」，雇主仍須在你到職當天幫你加保。

勞保重複加保有啥好處?

大家都知道，勞保投保薪資高低關係到勞工未來請領勞保給付金額的多寡。勞保重複加保最大好處是可以「合併投保薪資」，拉高給付基準，未來勞工在領取給付時，領取的金額將會更多。

不過勞工要注意的是，這裡講的合併投保薪資，只有公司和公司單位同時加保投保薪資才可以合併；若是公司單位和職業工會，又或者是漁會的漁保同時加保，就無法合併投保薪資，而是取投保薪資較高的那個單位來做計算。

另外，勞工需重複加保滿30天以上，才可合併月投保薪資，若短期兼職（例如不到1個月）就離職的話，薪資不會合併，且給付計算仍有上限，即使2份薪資合併後超過最高級距，也只會以4萬5800元為上限計算。

因此，若勞工在2家公司同時受僱並符合上述條件，就能合併月投保薪資，讓勞保保障更完整、給付基準更高。

