剛和美簽關鍵礦產協議 大馬部長：仍禁止出口稀土原料

〔財經頻道／綜合報導〕馬來西亞貿易部長東姑賽夫魯（Tengku Zafrul Aziz）週三（29日）表示，儘管本週與美國簽署一項關鍵礦產協議，但馬來西亞仍將維持對稀土原料的出口禁令，以保護國內資源。

《路透》報導，東姑賽夫魯在國會發言時駁斥了有關馬來西亞為了追其短期利潤或戰略目標，而允許向美國出口關鍵礦產和稀土的指控。他表示，大馬不想再像過去一樣，只開採和出口廉價原物料，並重申，馬來西亞將股利外國投資和技術共享，以進行稀土原料的開採和加工。

東姑賽夫魯指出，馬來西亞的政策並非「永遠禁止貿易」，而是阻止廉價未加工原物料的出口，進而為馬來西亞創造附加價值。

根據政府預估，馬來西亞擁有約1610萬噸稀土礦藏，但缺乏開發和加工技術。稀土材料是高科技製造業的關鍵材料，包括電動車、半導體和飛彈等。

《路透》本月稍早報導，馬來西亞正在與中國就稀土加工進行談判，並稱馬來西亞主權財富基金國庫控股（Khazanah Nasional）將與一家中國公司合作在馬來西亞建造一座煉油廠。

美國總統川普（Donald Trump）週日（26日）訪問吉隆坡期間，美國分別與馬來西亞和泰國簽署了協議，實現關鍵礦物供應鏈多元化方面的合作。根據美國和馬來西亞的聯合聲明，這個東南亞國家同意不對美實施關鍵礦產或稀土的出口禁令與配額限制。

