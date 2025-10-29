重陽節熟齡族很焦慮 yes123：逾4成熟齡勞工仍是「月光族」

今（29）日是重陽節，yes123求職網日前進行「熟齡勞工生活困境調查」。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕面對超高齡社會及缺工困境，勞動部積極鼓勵中高齡者及高齡者續留職場，但根據yes123求職網的最新調查，45歲以上勞工有 33.2%曾退休再重返職場，但其中6成的薪水比以前更低；此外，88%曾遭遇年齡歧視，逾9成熟齡族認為企業在聘僱時有年齡顧慮。

今（29）日是重陽節，為了解處於「缺工潮」時代的中高齡勞工，面臨哪些職場困境，yes123求職網日前進行「熟齡勞工生活困境調查」，結果顯示，中高齡族在缺工時代仍面臨嚴峻挑戰。

調查指出，熟齡族延後退休已成趨勢，平均退休年齡為63.3歲，但熟齡勞工僅有6.5%「正式退休」。無法正式退休及需二度就業的主因在於「財務壓力」，包括「退休金準備不足」、「分擔家計、貸款」及「扶養長輩」；甚至41%「熟齡勞工」仍是「月光族」，即使不是月光族，平均每月也只有能存下5816元。

熟齡勞工心中退休金目標為2665萬元，但達成率僅23.8%，實際僅約存634萬元，退休金缺口高達76%。

「熟齡勞工」不僅有財務壓力，生活壓力也普遍偏高，主要來自年紀增長、退休金不足、轉行困難與被裁員焦慮，94.8%自認有「職場恐慌症」；此外，家庭照顧負擔也讓中年勞工難以喘息，有63%需照顧長輩，其中67%無法兼顧工作與照顧，87%曾因此萌生離職念頭。因此有79%盼政府設立「有薪長照假」，兼顧職場與家庭責任。

即使為了財務壓力重回職場，但熟齡勞工也得面臨薪資縮水的窘境。調查顯示，企業端雖肯定熟齡勞工的「實務經驗」、「穩定性」與「抗壓性」，但仍有 65.3%企業坦言聘用一般職務時會考量年齡。另有44.6%公司曾回聘退休員工，不過其中83.2%待遇未提高。

面對「職務被取代」、「財務吃緊」、「照顧過勞」的三大危機，yes123求職網發言人楊宗斌呼籲，政府應透過獎勵僱用與稅負減免，鼓勵企業聘用中高齡員工，並完善長照與銀髮就業制度。他也提醒熟齡勞工「活到老、學到老」，持續進修與理財規劃，才能遠離「老貧化」與被職場淘汰的風險。

