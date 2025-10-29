「陶朱隱園」買家一年持有成本逾200萬 相當於吃掉半坪房價

建商持有豪宅的稅負成本高，包括管理費、地價稅與房屋稅費用等。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕臺北市信義計畫區旋轉豪宅「陶朱隱園」日前出現首戶非關係人買家，房產業者進一步推估該戶的自住的房屋稅、管理費…等等其它相關持有成本，一年至少要花費超過200萬元、對比17樓每坪單價近400萬元，相當於1年持有成本就吃掉半坪的房價，若是不幸適用「囤房稅2.0」最高稅率4.8%，1年持有成本很大機率直接吃掉1坪房價。

該豪宅規劃40戶，每戶坪數近300坪，當初管理費規劃每坪500至600元，推估不加計車位清潔費，光是一戶豪宅每月管理費就落在15萬元左右，1年則落在200萬元上下，倘若過去曾有房產業者推估，每戶房屋稅可能落在50萬元，兩項較大的持有成本項目，加起來的費用1年就超過200萬元。

自然人買豪宅 無法用法人沖銷持有成本

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，旋轉豪宅之所以異於其他豪宅，除了造價、售價高人一等之外，最大的差異還是在房屋稅加計豪宅條件之高，以及特殊園藝、植栽、設備、服務的管理維護費用，尤其現在只能自然人身分購置，無法再用企業費用支出沖銷，代表在價格條件之外，仍有其他隱含非價格因素影響去化，也顯示買方自住、收藏的意願會遠過於增值期待，評估的角度也自然不同。

囤房稅2.0上路後，建商手中的新建待售住宅持有成本也會變高，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，建商持有豪宅的稅負成本高，包括管理費、地價稅與房屋稅費用等，再加上資產價格沒有增長空間，等於一筆資金全卡在房地產內，自然就會評估怎樣對於建商自己最有利。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，「陶朱隱園」不僅是國內單價最貴、也是管理費最高的豪宅社區，推估光是房屋及車位管理費每年就需耗費200萬元左右。不僅如此，因該棟建築燈光設計的緣故，預料每戶所負擔的流動電費也十分可觀。不過，對富豪客層而言，其稀有性與獨特性實在難以取代，持有成本僅是九牛一毛，當成招待所可能比作為住宅更來得合適。

