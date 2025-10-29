大同欲拓熊本算力中心 拼明年落地

大同今日參展2025智慧能源展。圖為總經理沈柏延。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕老牌家電與機電廠大同（2371）總經理沈柏延今日指出，明年電力、太陽能事業群仍扮演成長引擎，整體有望雙位數成長，大同也著力耕耘AI算力的電力需求，已在熊本找到土地、電力來源建造算力中心，正在物色CSP（雲端服務供應商）為投資人，預期明年落地。

大同近年持續耕耘重電領域商機，今日在2025智慧能源展以「掌握電力 驅動未來」為主軸，展出電力新能源解決方案。在電力即實力的時代，大同以電力核心設備、節能馬達與EV動力、智慧節能空調、智慧電表、創新能源服務等五大電力能源方案，協助客戶迎戰能源轉型。

針對熊本算力中心規劃，沈柏延指出，已找到合適土地，九州電力也可供200至500MW，由大同提供土地與電力等基礎工程，物色投資人「拎包入住」，由投資人負責算力中心的維運，預計明年落地、以搶攻未來5年的算力剛需商機；此案若成功，大同可望進帳百億元。

展望未來，沈柏延指出，新任董事長張榮華加入大同是「加分」，大同業務拓展也加速前進，大同數個事業群當中，明年仍以電力與太陽能事業成長最快，資通訊事業群受惠數位轉型需求、將維持成長，家電事業則持平；不動產三開發案則從2027年起陸續進帳。

針對海外佈局，沈柏延則說，將在越南胡志明市投資一座新廠，生產變壓器、馬達、商用空調，作為東南亞的發展核心；美國則已在東、西岸各有一家馬達公司，銷售標準品，並持續爭取變壓器訂單、詢價件數高於預期的6成；台灣觀音廠如期推進，明年第一季正式生產配電級變壓器。

