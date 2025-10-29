有錢也買不到？日本天皇座駕CENTURY將品牌化賣向全球

日本豐田（TOYOTA）汽車最奢華的車款CENTURY過去有錢不一定買得到，日本豐田汽車會長豐田章男今天在東京移動展表示，CENTURY過去一直是獨一無二的存在，未來將成為TOYOTA最頂級的品牌，從日本出發，賣向全球。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／東京報導〕日本豐田（TOYOTA）汽車最奢華的車款CENTURY過去有錢不一定買得到，日本豐田汽車會長豐田章男今天在東京移動展表示，CENTURY過去一直是獨一無二的存在，未來將成為TOYOTA最頂級的品牌，從日本出發，賣向全球。

CENTURY豪華大型轎車是1967年為紀念TOYOTA集團創始者豐田佐吉誕生100年而問世，標榜手工打造，連每輛車車頭的金鳳凰車徽都是純手工雕刻而成。

請繼續往下閱讀...

每輛售價約新台幣1500~2000萬元，但有錢不一定買得到，購買者的身分及社會地位須經過豐田汽車審核通過，才能購買。

在日本僅賣給皇室成員及部長級以上的高官使用，平均一個月只賣40~50輛，台灣則是少數曾經進口3輛左駕CENTURY名車的國家，1997年第2代CENTURY上市，已故的和泰集團創辦人蘇燕輝和國泰集團創辦人蔡萬霖都買了1輛。

兩年前，豐田汽車在日本發表CENTURY休旅車，去年 在中國市場開賣，價格198 萬元人民幣（約 台幣870 萬元），由於「物以稀為貴」，車商加價到1輛1600萬元才給買。

CENTURY品牌核心精神是「One of One（獨一無二）」與「Like no other（無可比擬）」。

定位為豐田集團的頂級品牌，定位高於 Lexus，主打完全客製化的 CENTURY 品牌展現出獨特的風格與創造力。

今天東京移動展登場，豐田汽車也展出CENTURY Coupe Concept（雙門轎跑概念車），車門開啟採用雙門滑門設計；同時展出Century GRMN（轎車）和Century SUV。

豐田章男表示，我們對每一個產品都是真心投入、全力以赴的，希望能把這份真誠傳達給全世界的每一位顧客。

旗下品牌TOYOTA（豐田）代表著真摯、踏實；DAIHATSU（大發）是那個什麼都敢玩、愛搞有趣點子的夥伴。

LEXUS（凌志）雖然帥氣、成熟，但也帶點長兄的溫柔與體貼；CENTURY（世紀）則是豐田的驕傲，也是獨一無二的存在。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法