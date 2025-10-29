焦點股》鴻海：擴大佈局AI中心 帶量衝18年新高

鴻海將維持與輝達之間的合作關係，聚焦AI、電動車、智慧工廠、機器人、智慧城市等多領域。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）近年持續強化旗下AI運算能量，將以不超過420億元的價格採購AI算力雲端業務營業用資訊設備，以建置AI算力集群暨超算中心。在市場買盤士氣大受激勵之下，鴻海股價今日盤中高點觸及263元，創下18年新高，截至中午12時36分暫報260元，漲幅4%，成交量10萬7524張。

鴻海規劃擴展旗下雲端算力服務平台，加速智慧製造、智慧EV、智慧城市等三大智慧平台發展。集團週一（27日）公布的重大投資計畫，預計自今年12月起算1年內陸續展開。管理層先前已曾經多次表明攜手輝達，透過超級晶片GB200伺服器在台灣高雄建置先進算力中心。

此外，鴻海也將維持與輝達之間的合作關係，聚焦AI、電動車、智慧工廠、機器人、智慧城市等多領域，為產業做出更多貢獻。包括在高雄軟體園區建置的先進算力中心，總計共64櫃、4608顆GPU，預計2026年完工。藉由輝達強大的AI技術，結合鴻海龐大的製造規模，展現AI所帶來的強大競爭力。

