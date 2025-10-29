焦點股》英業達：AI動能充沛 創波段新高

英業達目前正於美國華盛頓特區的輝達GTC大會上，展出為客戶打造的GB300 AI伺服器機櫃。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器主板龍頭廠英業達（2356）在AI伺服器領域展現訂單成長動能，並積極強化海外產能布局，受到市場買盤青睞，今日盤中高點一度觸及49.8元，創下7個月波段新高，截至上午12時16分暫報47.6元，漲幅1.28%，成交量3萬9757張。

英業達目前正於美國華盛頓特區的輝達（NVIDIA）GTC大會上，展出為客戶打造的GB300 AI伺服器機櫃，管理層指出，現階段的在手訂單相當充沛，也注意到原廠委託設計製造（ODM）專案當中，晶片大廠皆較為青睞寬版的機櫃風格，隨著客戶需求加速推升，有望帶動集團營運表現進一步走強。

此外，子公司英華達將對越南廠進行現金增資6000萬美元（約新台幣18.3億元），並啟動自地委建廠房及附屬設備工程，總預算不超過5622萬美元（約新台幣17.2億元），新產能工期至少需三個季度以上，預計2026年下半年啟用，越南可望成為英華達智慧裝置客戶的重要供應據點之一。

