東元推ESCO一站式節能服務 綠電交易明年Q1啟動

東元今日參展台灣國際淨零永續展。圖正中央者為副總陳恆偉、左為空調暨智慧生活事業群林建榮處長、右為機電系統暨自動化事業群零碳機電系統發展處孫健榮處長。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機電大廠東元（1504）持續耕耘節能減碳商機，今年7月成立「能源技術服務事業部」，東元副總陳恆偉說明，此事業部協助客戶盤查、設備、建置、維運等多面向，也與綠色金融合作，提供客戶ESCO一站式服務；目前綠色金融協助的客戶約十數家，整體客戶則更多。

針對綠電交易領域，東元機電系統暨自動化事業群零碳機電系統發展處處長孫健榮指出，目前鎖定2至3家大型企業、以電子業為主，每家都約有數千度需求，最快明年第一季開始送電。

東元今日參展台灣國際淨零永續展，以「低碳永續能源服務（TECO Energy Service）」為主軸參展，強調從設備製造商轉型為能源整合服務供應商的決心，並發表最新ESCO能源技術服務成果與全方位解決方案，協助企業一站式達成節能減碳與營運韌性雙目標。

陳恆偉指出，過往東元以不同事業群提供機電設備或空調設備為主，協助客戶汰換設備、進行能源轉型，目前完成專案平均節能達30至40%。隨著近年淨零需求持續提升，國內提供能源技術服務的廠商多為中小企業，東元希望聯手創造生態系，擴大一站式解決方案的市場商機。

陳恆偉說明，目前「能源技術服務事業部」的服務中，以有10幾件綠色金融協助案正在推進當中，整體服務的案件則更多，且從小至數百萬，大至數千萬、甚至金額破億的大型案場都有，將持續推展到商辦、醫療等不同領域客戶。

東元指出，透過ESCO一站式解決方案，以客製化方案成為企業永續轉型的重要夥伴，並攜手產業鏈推廣深度節能市場。另一方面，結合綠色融資，串聯政府補助與銀行資源，以分潤與融資模式降低企業加入ESCO的資金壓力。

東元的ESCO一站式解決方案可廣泛應用於工廠、商辦、百貨、醫療院所、校園與公共基礎設施，加速台灣邁向永續未來。

