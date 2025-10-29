9行業無薪假勞工 薪資差額補貼可自行線上申請

勞動部推出加強版僱用安定措施（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕根據勞動部統計，截至10月16日，已有432家、8543人實施減班休息（無薪假），9大行業的勞工，已提供「強化版僱用安定措施」，提供薪資差額補貼，勞工可由雇主代為申請，也可自行提出申請，最簡便的申請方式，就是至「台灣就業通」網站線上申辦，只要3步驟就可隨時輕鬆完成。

勞動部勞動力發展署表示，受僱於9行業的減班休息勞工，可自行提出薪資差額補貼的申請，也可由雇主代為申辦。申請方式除了以紙本方式向工作所在地的該署所屬分署提出外，也可以運用「台灣就業通」網站線上申辦功能提出申請，只要3步驟 1.透過「台灣就業通」網站僱用安定措施專區（https://gov.tw/3ih）註冊會員、2.填寫薪資補貼申請書、3.上傳身分證或居留證明、當期薪資證明、金融機構存摺影本，就可全程申辦免臨櫃，隨時輕鬆完成。

因應國際經貿情勢影響，支持勞工安定就業，勞動部的加強版「僱用安定措施」，鎖定「食品及飼品製造業」、「紡織業」、「橡膠製品製造業」、「塑膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電力設備及配備製造業」、「機械設備製造業」、「汽車及其零件製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」共9行業的減班休息勞工，只要在「僱用安定措施」公告辦理期間（114年8月1日至115年1月31日）有與雇主協議實施減班休息達30日以上，經地方勞政機關列冊通報的勞工，就可以依規定申領薪資差額補貼，最高補助薪資差額70%，降低減班休息勞工因薪資減少對生計的衝擊，穩定勞雇關係。

勞動部統計，截至10月16日，減班休息勞工數共8,543人中，83%、6,489人適用僱用安定措施，目前已有4165人次的勞工申請薪資差額補貼、約占64%。

發展署提醒，勞工若想知道自己工作的事業單位是不是這次「僱用安定措施」公告適用的9大行業，可以先向事業單位確認就業保險投保證號所登載的行業別，或是透過經濟部產業發展署的「工廠公示資料查詢系統」（https://serv.gcis.nat.gov.tw/Fidbweb）查詢工廠登記的行業別，或財政部的「稅籍登記資料公示查詢」（https://gov.tw/jKA）查詢稅籍登記的行業別。但須注意，須以事業單位在公告生效日（114年8月1日）時登載的行業別資料為準，如果是公告生效後才新設立的事業單位，則以該事業單位設立時的行業別為認定。

