訴求75折 上市建商在高雄推「地上權住宅」

名軒開發位於高雄五甲特區地上權案「名軒亞灣城」的外觀示意圖。（麗寶集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕以市價75折買進精華地段，上市建商在高雄市五甲特區推出「地上權住宅」，強調在高房價時代下，因不需負擔土地成本，地上權住宅的總價更為親民。

麗寶集團旗下的上市建商名軒開發指出，此次在高雄五甲特區推出的地上權住宅建案、基地面積逾2700坪，預計興建地上14層，地下2層，坪數規劃27至37坪、共380戶住宅；另外也同步在苗栗後龍推出所有權的大規模建案、基地面積達2570坪，預計興建地上15層，地下3層，總戶數453戶。

名軒開發指出，高雄地上權住宅案預估每坪單價落在30萬元，且有早鳥優惠，對比周邊所有權4字頭單價，地上權住宅可能有75折的價差；後龍所有權建案單價預估每坪落在36至37萬元、總價1千萬至1500萬元間，對比頭份、竹南新案每坪單價突破5字頭，其實房價相對親民。

地上權住宅非用完就收回

名軒開發強調，地上權年限長達70年，對一般自住需求民眾而言已相當足夠，甚至可以住兩代，且即便期限到期前，政府通常會視使用狀況續約，並非外界誤解的「用完就收回」。

且名軒開發指出，地上權制度在新加坡、香港、韓國早已行之有年，精神是「政府持有土地、民間建造使用」，購屋民眾只需負擔建物價值，除降低購屋負擔，地上權住宅還能促進土地活化、縮短閒置週期，若地上權制度能與金融配套、稅制優惠共同推動，有望在未來十年改寫房市結構。

房產業者指出，麗寶集團近幾年持續參與地上權標案，甚至計劃在北中南蛋黃區推出地上權住宅案，強調的就是都市核心區不再只屬於少數人。

