茂迪今年海外營收占比逾65%，全年營運展望樂觀。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕太陽能模組廠茂迪（6244）今日於「2025台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan 2025）」，以「綠能建築 × 永續農電 × 高效轉換」為主軸展出多款創新模組產品，總經理葉正賢表示，三大亮點包括防眩光太陽能板、勻光式透光模組及今年新研發「具防冰雹功能的可彎曲太陽能板」，同時，日本、歐洲、東南亞訂單穩定成長，預估海外營收占比達65%-75%，全年營運審慎樂觀。

他也指出，今年6月爭取到日本大筆訂單，以屋頂型太陽能模組為主，今年開始一直到明年一整年，歐洲則因中國模組價格競爭激烈，繼續努力中，預期第四季營收可望與第三季相當，全年營運審慎樂觀。

請繼續往下閱讀...

茂迪表示，防眩光模組採用獨家防眩技術，總反射率低於1%，有效降低鏡面反射與光害風險，適用於機場、公路與鐵路兩旁及住宅區等光敏感場域；而勻光式透光模組則導入光擴散封裝技術（Optical Diffuser），均勻散射陽光除不因底下陰影影響農作物生長外，也可大幅減低溫室農場高度，降低建造成本、增加抗風能力，讓農電共榮模式快速實現；另外茂迪也推出新一代可彎曲模組，解決傳統可撓模組無法承受冰雹衝擊的缺點，大大提高產品安全性能！這幾款產品皆搭載高效N型電池，兼具穩定發電與長期耐候性，展現茂迪在技術創新與環境友善間的完美平衡。

除主力模組外，茂迪亦展示多項BIPV（建築整合型光電）產品，包含壁磚與地磚型模組及彩色玻璃模組等，兼具建築美感與綠能效益，拓展太陽能在城市設計中的應用可能。

茂迪表示，將持續深化高效電池與BIPV技術研發，推動太陽能在農業、建築與公共空間的多元應用，攜手產業夥伴共同邁向低碳永續未來。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法