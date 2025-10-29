焦點股》黃仁勳公開點名感謝 台積電、日月光創新天價

黃仁勳公開點名感謝，台積電、日月光創新天價。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕AI晶片霸主輝達執行長黃仁勳在GTC大會演講中，公開點名感謝台積電（2330）、日月光投控（3711），帶動台積電今盤中衝高達1515元，創新天價，大漲40元，市值也奔達39兆元之上的新高；日月光投控（3711）盤中也一度衝至218元新天價，大漲逾7%。

黃仁勳不僅強調，AI沒有泡沫化疑慮，還宣布輝達最新一代Grace Blackwell系列自推出以來需求持續爆發，短短三個半季已出貨600萬顆GPU，遠超市場預期。且系列累計訂單金額已達5000億美元，這還不包括中國與亞洲市場，預計2026年底前出貨量將達2000萬顆GPU，成長速度是前一代 Hopper的5倍創半導體產業產品週期紀錄，顯見AI運算需求攀升速度前所未見。

黃仁勳特別感謝包括台積電、日月光投控、鴻海等全球合作夥伴。他表示，為滿足龐大訂單需求，輝達已在美國本土建立完整產業鏈，從亞利桑那州的晶圓製造、印第安納州的HBM記憶體封裝到德州的系統組裝，實現「美國製造，服務全球」的戰略目標。

