身無分文單親爸！靠1招逆襲 曝「每年狂賺上億」創業心路

〔財經頻道／綜合報導〕在金融海嘯時，森科（Rick Senko）身無分文，又剛失業，為了賺到足夠的錢來養活兒子，於是他在eBay上轉售二手物品，由於利潤高達5成，於是他全力投入其中，並從最初只為維持生計，逐漸發展成為1個二手服裝轉售帝國，如今年收入超過650萬美元（約新台幣1.98億元），對於想創業者，他建議，你不需要很多錢、知識就能開始，但提醒，創業是需付出大量努力和巨大的犠牲。

CNBC報導，現年41歲的Senko 表示，自己18歲就當爸爸，卻在兒子5歲時失業了，然在2008年經濟大衰退期間根本找不到新工作，接著他的手機又壞了。 「我沒多少錢，所以就去eBay上買了1部二手手機，」Senko說。

他在eBay上看到1款售價75美元的手機，後來在Craigslist上看到同款手機售價35美元。他當時“靈光一閃”，覺得好得難以置信，於是他從Craigslist買了1部手機，然後在eBay上以70美元的價格賣掉。他用這筆錢在Craigslist上買了另1部手機，然後在eBay上轉手賣掉，再次賺了兩倍。 “從那以後，我一直這樣做，差不多20年了，如此反復。

Senko說，「你不需要很多錢就能開始。你不需要很多知識就能開始。你只需要開始。」

他分享創業過程，最初他專注於電子產品，從手機到電子遊戲，無論破損與否，只要價格低廉，幾天內就能轉售。隨著他越來越了解哪些商品比其他商品更暢銷，以及在哪裡可以找到熱銷的商品，他的收入也隨之大幅增長，2010年突破了10萬美元（約新台幣305.7萬元）。

大約在那個時候，他開始將注意力轉向二手服裝，他說，這類服裝需要的「客戶服務」少得多， “T卹在郵寄過程中不會破損。”他指出，買衣服需要進行一定程度的研究，但他願意這樣做。

他進一步指出，雖然大多數人都知道電子產品很有價值，“但並非每個人都知道1件Polo Ralph Lauren襯衫的價值可能比1台遊戲機更高……這些衣服經常被丟棄在跳蚤市場的地板上。”

他開始天未亮就出門，每天大部分時間都在南佛羅裡達州的舊貨店、寄賣商店、跳蚤市場和車庫舊貨攤裡翻找成堆的舊衣服。他補充說，轉賣舊衣服讓他可以自由支配時間，也激發了他不惜一切代價獲勝的競爭慾望。

隨著時間的推移，Senko 與跳蚤市場和二手商店的賣家建立了聯繫，以確保自己能夠優先挑選新貨。他每天上架並出售約250件商品，每年銷售量達數萬件，並且1次僱用最多5名合約工，幫助他拍攝商品、在線上架商品並處理發貨。

文件顯示，2023 年，他在eBay 的銷售額超過250萬美元（約新台幣7642.5萬元），但他感覺自己每天可以列出和銷售的商品數量已經達到了上限。

因此，同年，Senko 決定改變商業模式，創辦了1家名為Technsports的批發公司。他不再像以前那樣，先精選一批衣服，然後一件一件地在網上銷售，而是開始批量購買，然後批發給其他願意花時間仔細篩選每批衣服的經銷商。他說，客戶有時每週會購買多達1000件衣服。

隨著銷售模式改變，去年，他和妻子終於抽出時間到全國各地旅行，遊覽了紐約、加州和拉斯維加斯等地，他說：「我們開始享受勞動成果了」。

根據 CNBC Make It 查閱的文件顯示，Technsports 在 2024 年的收入超過650萬美元（約新台幣1.98億元）。

