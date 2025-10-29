焦點股》聯發科：3大成本上漲難轉嫁 外資砍目標價至1288元

聯發科即將在本週五召開法說會。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）即將在本週五召開法說會，向來最挺聯發科的美系外資卻在法說會前夕再調降聯發科目標價，從1388元降至1288元，美系外資最新報告指出，聯發科面臨晶圓、封裝及記憶體等多重成本上漲壓力，難以完全轉嫁給手機品牌客戶，基於5G智慧手機系統單晶片（SoC）毛利下滑影響，將聯發科目標價下調至1288元，評等維持「中立（Equal-weight）」評等，建議投資人在法說會前暫時保持觀望。

美系外資指出，台積電3奈米晶圓報價上調，可能壓縮聯發科直到2026年的毛利表現，封裝端包括BT載板等材料成本亦有上升趨勢，此外，高階Android手機使用的記憶體與儲存元件成本已達110美元，與聯發科高階天璣9400晶片售價（約110至120美元）相近，若2026年記憶體價格再上漲50%，將進一步擠壓智慧型手機SoC的利潤空間。由於「邊緣端AI運算」的AI智慧手機在中國市場尚未形成明確需求，聯發科恐難將增加的成本轉嫁給手機品牌商，品牌商本身也同樣承受記憶體漲價壓力。

美系外資提出法說會觀察的三大問題，第一是ASIC專案進展，公司是否仍以2026年營收突破10億美元為目標？是否已確認第二位大型客戶？第二是如何緩解智慧型手機SoC毛利下滑問題？旗艦級SoC銷售能否彌補中低階5G產品的競爭？最後則是2026年AI智慧手機是否可能帶動新一波換機潮？

