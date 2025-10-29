自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》聯發科：3大成本上漲難轉嫁 外資砍目標價至1288元

2025/10/29 10:47

聯發科即將在本週五召開法說會。（記者卓怡君攝）聯發科即將在本週五召開法說會。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）即將在本週五召開法說會，向來最挺聯發科的美系外資卻在法說會前夕再調降聯發科目標價，從1388元降至1288元，美系外資最新報告指出，聯發科面臨晶圓、封裝及記憶體等多重成本上漲壓力，難以完全轉嫁給手機品牌客戶，基於5G智慧手機系統單晶片（SoC）毛利下滑影響，將聯發科目標價下調至1288元，評等維持「中立（Equal-weight）」評等，建議投資人在法說會前暫時保持觀望。

截至10:27分左右，聯發科股價在平盤震盪，平盤價1315元，成交量約3000張。

美系外資指出，台積電3奈米晶圓報價上調，可能壓縮聯發科直到2026年的毛利表現，封裝端包括BT載板等材料成本亦有上升趨勢，此外，高階Android手機使用的記憶體與儲存元件成本已達110美元，與聯發科高階天璣9400晶片售價（約110至120美元）相近，若2026年記憶體價格再上漲50%，將進一步擠壓智慧型手機SoC的利潤空間。由於「邊緣端AI運算」的AI智慧手機在中國市場尚未形成明確需求，聯發科恐難將增加的成本轉嫁給手機品牌商，品牌商本身也同樣承受記憶體漲價壓力。

美系外資提出法說會觀察的三大問題，第一是ASIC專案進展，公司是否仍以2026年營收突破10億美元為目標？是否已確認第二位大型客戶？第二是如何緩解智慧型手機SoC毛利下滑問題？旗艦級SoC銷售能否彌補中低階5G產品的競爭？最後則是2026年AI智慧手機是否可能帶動新一波換機潮？

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財