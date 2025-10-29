自由電子報
焦點股》智原：獲4奈米AI ASIC新單 股價衝漲停

2025/10/29 09:40

智原拿下4奈米AI ASIC大單，今日股價漲停。（取自官網）智原拿下4奈米AI ASIC大單，今日股價漲停。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕ASIC設計服務暨矽智財（IP）廠智原（3035）昨日召開法說會，公司宣布已順利斬獲4奈米AI ASIC新案，2.5D及3D先進封裝也成功打入北美客戶，在此利多消息帶動下，智原今日股價噴出，早盤直奔漲停，成功收復月線。

截至9:32分左右，智原緊鎖漲停184.5元，成交量逾1.49萬張，漲停委買張數逾4200張。

智原預估，第四季營收雖較上季下滑，但全年營收仍可創高，公司持續深化先進製程及先進封裝兩大引擎，並取得突破性進展，不僅成功拿下4奈米AI ASIC新案，更憑藉著先進封裝量產成功的實績，獲得來自北美客戶的2.5D及3D先進封裝新案，顯示區域性市場多元化策略取得成效。

在晶圓代工策略方面，智原在先進製程上採取多源代工策略，並與四大國際晶圓代工夥伴建立策略合作關係，目前已完整掌握各合作伙伴之製程設計套件（Process Design Kit, PDK），並正式啟用設計平台承接客戶專案，此項佈局不僅滿足客戶分散地緣風險的需求，更在近期半導體供應鏈重組浪潮中凸顯戰略價值。

