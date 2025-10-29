國邑新藥L606美國三期長期數據報捷！療效與安全性雙優於現行療法

國邑*授權夥伴Liquidia公布L606美國三期長期數據，顯示療效與安全性雙優於現行療法。圖左為國邑*董事長王建治、右為總經理甘霈。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕國邑藥品*（6875）今（29）日公告，其授權夥伴國際藥廠Liquidia於美國紐約首次舉辦研發日（R&D Day），並發表國邑*研發的L606治療肺動脈高壓新藥的美國第三期開放標籤臨床試驗長期治療結果。

最新數據顯示，L606不僅安全性良好、長期耐受度高，更在主要療效指標上表現亮眼，整體療效優於現行治療。此次試驗共追蹤28位受試者長達48週，結果再次驗證L606的臨床優勢，奠定其成為新一代肺動脈高壓治療方案的關鍵地位。

請繼續往下閱讀...

在安全性與病患耐受性方面，數據顯示，大部分病患能夠安全且順利地從現行藥物Tyvaso或Tyvaso DPI成功轉換至L606治療，且與其他肺動脈高壓藥物合併治療時，亦呈現良好的耐受性，未觀察到明顯的安全性問題。最引人注目的是，L606大幅緩解了吸入式藥物常見的咳嗽副作用，僅有少數14.3%的受試者出現輕微咳嗽，遠低於 Tyvaso及Tyvaso DPI（FDA仿單揭示的咳嗽不良反應率為54%及35%），這證明L606顯著降低了困擾肺動脈高壓病患的咳嗽副作用。

在療效表現部分，從Tyvaso或Tyvaso DPI轉換至L606治療的病患（試驗組A），在使用L606治療後，病情均能穩定或顯著改善。主要療效指標—6分鐘步行距離（6MWD）較L606治療前，平均或中位數再增加29.4公尺與22.5公尺。未曾接受前列腺環素類藥物治療的病患（試驗組B）的6分鐘步行距離較L606治療前，平均或中位數增加72.3公尺與22.5公尺。

試驗結果也顯示，L606每日僅需吸入兩次，即可達成24小時藥效覆蓋。於治療48週後，首次吸入前測得的6分鐘步行距離中位數較基線增加24.3公尺，與吸入治療後的測量中位數值（增加22.5公尺）相當，證實L606能維持穩定且長效的藥物濃度，兼具「即時起效」與「持續控制」的雙重臨床優勢。

依據本次臨床成果，Liquidia將依合約規劃，隨即啟動Re-Sprie全球第三期PH-ILD臨床試驗，正式進入新階段開發。並同步搶攻全球第一類（PAH）及第三類（PH-ILD）肺動脈高壓雙適應症市場，目標市場規模超過新臺幣千億。

國邑*總經理甘霈表示，本次三期試驗治療成果顯示，L606兼具優於現行療法的安全性與療效表現，可讓PAH或PH-ILD病患的病情穩定或持續改善，並展現長期治療效果。

甘霈進一步指出，Liquidia已與美國FDA和歐洲EMA完成Re-Spire臨床試驗設計溝通，並獲同意以單一Re-Spire試驗作為樞紐試驗（pivotal study），可直接用於新藥取證（NDA/MAA）申請。未來，國邑*將協助Liquidia加速完成全球臨床試驗，並分別在各自區域加速推進新藥藥證申請，以期盡早將此創新療法推向市場。

國邑*預計於11月4日法說會上，向投資人進一步說明本次臨床試驗的詳細數據與全球開發進展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法