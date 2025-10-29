新iPhone銷售強勁 蘋果市值首度突破4兆美元

iPhone的強勁需求帶動下，蘋果週二（28日）市值首度突破4兆美元大關。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕由於新款iPhone的強勁需求，緩解了AI發展緩慢的擔憂，科技大廠蘋果（Apple）週二（28日）市值首度突破4兆美元（約新台幣122.38兆元）大關，成為史上第3家達到這一里程碑的大型科技公司。

《路透》報導，蘋果週二股價一度來到269.89美元，將市值推上4.005兆美元，隨後股價回落。蘋果28日收漲0.1％，收在269美元，市值為3.992兆美元。自9月9日推出新產品以來，蘋果股價已上漲約13％，這是蘋果股價今年以來首次進入正成長。

Northlight Asset Management投資漲札卡雷利（Chris Zaccarelli）表示，iPhone為蘋果貢獻了超過一半的利潤和收入，他們能夠將愈來愈多的手機送到人們手中，就愈能吸引人們加入他們的生態系統。

今年稍早，蘋果的股價一直處於困境，因為人們對中國激烈的競爭感到擔憂，並且不確定該公司將如何應對美國對其主要製造中心中國和印度等亞洲經濟體徵收的高額關稅。

包括iPhone 17系列和Air在內的最新智慧手機在推出後幾週內就吸引全球客戶，研究公司Counterpoint數據顯示，iPhone 17在美國和中國的早期銷售比前一代商品高出14％，分析師表示，iPhone Air的輕薄設計可能可以幫助蘋果對抗三星（Samsung）等競爭對手。

蘋果最新iPhone的強勁需求將有助於該公司在截至9月的單季表現超越市場預期，蘋果在4月至6月期間公佈了多年來最強勁的單季業績，主要業務均實現兩位數增長，財測也優於分析師的預期。蘋果預計將於10月30日公佈第4季業績。

蘋果是繼輝達（NVIDIA）、微軟（Microsoft）之後第3家市值突破4兆美元的公司，目前輝達以接近5兆美元的市值位居榜首。蘋果今年股價漲約7％，遠低於那斯達克的23％漲幅。

