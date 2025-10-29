獨家》金管會美女處長轉戰證交所副總卡關 只能先當業務委員

金管會美女處長胡則華轉戰證交所副總卡關 ，只能先當業務委員。（記者王孟倫攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕證交所昨（28）日下午舉行董事會，通過一項受矚目的人事案，金管會金融市場發展及創新處處長胡則華將轉戰證交所，原本外界認為證交所懸缺的副總一職終於有人補實，但昨天通過的胡則華人事案，卻只有出任直屬總經理的業務委員，出乎外界意料。

本月中有媒體報導，胡則華10月已提辭呈，將從今年1月金管會才成立「金融市場發展及創新處」離職，11月辦理退休，之後將轉戰證交所，由於證交所一位副總職缺已懸宕3個多月未補實，外界原預料胡則華將到證交所出任副總，也算適才適所。

請繼續往下閱讀...

不過從金管會轉戰週邊單位F4，向來只能直接到財團法人的櫃買中心，才沒有旋轉門的問題，當初胡則華要轉戰證交所，外界就質疑旋轉門問題，但事實上卡住胡則華的還有另一個問題。

根據證交所管理規則第39條規定，要到證交所擔任總經理、副總、協理或業務單位之經副理，應具備下列資格之一：

一、具有碩士以上學位，曾任證券、金融機構或公民營企業業務部門之主管職務或曾在國內外獨立學院以上學校任講師以上職務一年以上者。

二、大專以上學校畢業，曾任證券、金融機構或公民營企業業務部門之主管職務三年以上者。

三、曾任證券、金融機構或公民營企業業務部門之主管職務五年以上者。

外傳胡則華資歷並不符合證交所規定，因她雖有碩士學歷，但出任金管會處長職務還不滿一年，所以導致無法直接出任副總，聽說此事也讓金管會主委頗有微詞，認為證交所連規定都搞不清楚就找人去，在狀況外。

證交所兩名副總今年7月中滿65歲退休後，直到9月才先補上一位，原本內部看好一位協理卻未升上副總，導致副總位置懸缺已超過3個月，如今胡則華將轉戰證交所，雖然暫時不能出任副總，但直屬總經理室，以現在證交所總經理李愛玲事事親力親為，胡則華不會只當虛位的業務委員，未來工作將極有挑戰性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法