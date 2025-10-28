連12摃！大樂透頭獎上看4.8億 加碼100萬週五最後一期加開

今晚大樂透頭獎連12摃。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今晚（28日）開獎的大樂透，頭獎連12摃，台灣彩券公司預估下期（31日）大樂透頭獎累積金額上看4.8億元；大樂透加碼100萬獎項則開出3組，皆為單注中獎、各得獎金100萬元。台彩表示，大樂透加碼100萬獎項還有5組未開出，本週五是最後一期加開，獎金將全數送出，因此中獎獎金有望翻倍。

本期大樂透中獎號碼「05、08、11、12、18、39」，特別號「37」；49樂合彩中獎號碼「05、08、11、12、18、39」。本期今彩539中獎號碼「18、20、25、29、31」；39樂合彩中獎號碼「18、20、25、29、31」。本期3星彩中獎號碼「633」；4星彩中獎號碼「7657」。

另，台彩中秋加碼4.5億元，其中大樂透加開100組100萬元獎項，目前大樂透加碼100萬獎還有5組尚未開出，將於本週五繼續加開，因為是最後一次加開，獎金將全數送出，由各獎項中獎組數均分，因此中獎獎金有可能較原獎金翻倍。

