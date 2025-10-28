15年首見！產能嚴重過剩 中國戰略產業剔除電動車

中國的戰略產業名單剔除電動車。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透28日報導，隨著電動車產業在供給過剩的挑戰中苦苦掙扎，中國在2026至2030年的「十五五」5年發展規劃中，將電動車從其戰略產業名單中剔除，為10餘年來首見。

報導指出，包含電動車、油電混合車與燃料電池車的新能源車，在中國前3個5年規劃被列入戰略新興產業，其目標在於提升工業競爭力。為此，中央與地方政府投入數十億美元補貼，協助中國在全球電動車市場與產業鏈上取得領導地位。

請繼續往下閱讀...

然而，中國官媒新華社28日公佈的「十五五」5年規劃中，量子科技、生物製造、氫能、核聚變能、腦機接口、第6代行動通信成為新的經濟成長動能。至於汽車與住房，中國政府則敦促取消採購限制，以促進消費。

完整的「十五五」規劃將於明年3月在中國全國人大會議上公佈。

多年來，中國成為全球最大汽車市場，該產業在產能過剩、漫長的價格戰與過度激烈的競爭中苦苦掙扎。

在新華社28日公佈的最新5年規劃中，中國國家主席習近平重申，避免一窩蜂發展並投資「新質生產力」的重要性。他說，「因地制宜發展新質生產力，就是要引導大家科學理性、實事求是地開展工作，防止一哄而上」。

今年初，他質疑是否有必要每一省發展人工智慧、算力、電動車等產業。

自2009年中國啟動電動車發展計畫以來，越來越多傳統上並非交通樞紐的城市，比如合肥與西安，已成為電動車重鎮。在嚴峻的通縮壓力下，市場的飽和，加上數十個電動車品牌搶奪消費支出，使該產業面臨沉重挑戰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法