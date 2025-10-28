北富銀設計「失智友善識別貼紙」 產險、證券攜手響應

台北富邦銀行設計專屬「失智友善識別貼紙」，並於全台分行張貼。（北富銀提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕在重陽節前夕，台北富邦銀行率先新設計專屬「失智友善識別貼紙」，並已於全台分行完成張貼，富邦產險、富邦證券也加入共同張貼，展現守護失智長者的社會責任與承諾。此外，富邦產險截至9月已完成總公司及17家分公司申請加入失智友善組織，持續深化高齡客戶服務；富邦證券亦積極響應，雙北及高雄22家分公司已申請加入失智友善組織，共同打造綿密守護網。

台北富邦銀行今年與馬偕紀念醫院合作導入「失智友善秘密客查核」，透過訪查了解分行落實失智友善情況，將服務過程的不足納入訓練教材，提升行員專業知能。

北富銀也向各分行所在地的縣市政府申請加入失智友善組織，於分行門口張貼失智友善貼紙，提供失智長者與家屬安心的金融服務環境。富邦證券與富邦產險也同步響應張貼貼紙，共同打造全台失智友善據點。

今年底前北富銀預計引入VR體驗，藉由模擬失智者面臨的生活、金融服務困境，培養行員同理心，進而提供更細膩、貼近需求的友善服務。

富邦產險也持續為高齡者打造更友善的金融服務環境，除針對高齡者設計各項臨櫃友善服務，也設置「樂齡台語客服專線」，打造快速進線服務，近期更積極響應成為失智友善組織，截至9月，已完成總公司及全台17家分公司申請。

富邦產險於今年初邀請馬偕紀念醫院失智防治中心副主任林承儒為各分公司營業櫃檯主管進行專業課程培訓，內容涵蓋失智症症狀與預防方式等，並透過案例演練熟悉「STEEP」友善應對原則，協助同仁在日常接待中能提供更專業且貼心的服務；此外，也安排全體超過2700位同仁完成線上失智友善課程。

富邦證券透過專業訓練課程，協助同仁提升辨識與應對能力。截至今年10月下旬，富邦證券臺北市9家、新北市8家及高雄市5家分公司，已分別向當地衛生局申請加入失智友善組織。目前全台營業據點逾1500位同仁均已完成失智友善課程訓練，具備辨識失智徵兆的能力，並能即時協助失智個案連結衛生及警政專業資源，實踐企業社會責任。

