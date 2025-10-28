momo看雙11業績將強於去年 Q4電商旺季正向

momo今日舉辦雙11記者會。圖右為總經理谷元宏，左為活動大使李珠珢。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕即將迎來電商年度檔期雙11，本土電商龍頭momo富邦媒（8454）也啟動雙11暖身慶，總經理谷元宏今日表示，今年上半年因多項新業務佈局、加上台灣零售消費冷，影響營運表現，不過預期第四季消費動能有望回溫，雙11買氣有望強於去年。

酷澎（Coupang）等境外電商加入戰局，受電商市場競爭加劇衝擊，今年momo的營收表現較去年衰退，上半年獲利也較冷。不過進入電商旺季，momo今年對雙11寄予厚望，灑6億元「寵粉」，除本就有的商品折數外，活動期間也每日抽「宏佳騰韓系純電跑旅＋長榮航空來回機票」雙大獎，以吸引消費者。

請繼續往下閱讀...

谷元宏指出，電商成長的大趨勢並未改變，只是仍受出國消費、關稅等壓抑動能，今年零售市場動能較疲弱、消費者也保守，加上momo投資「mo店+」等新業務、也建置南倉，近期又開始試營運跨境電商，新事業投入需待時間發酵、回收，不擔心短期利潤衰退。

谷元宏表示，momo對第四季動能有很大期待，因消費者已習慣在第四季享受電商促銷檔期，又將迎來政府普發1萬，看好第四季消費將會增溫，momo的11月營運表現也將會比去年更好。

momo在去年推出mo店+，由供貨廠商直接在momo平台開店，進一步強化momo的品類多樣性。谷元宏指出，mo店+、跨境電商都是為了補足momo的品類空缺，以吸引更多新客群，如變化汰換快速的流行性商品就更適合由mo店+供貨，目前還在平衡mo店+與momo本家不要「網內互打」，並同時維持品質。

谷元宏也表示，近一週momo啟動跨境電商試營運。谷坦言，過往就觀察到跨境電商需求，隨著業務開展、今年終於能有資源投入，將以日本、中國商品為起步，雖然台灣跨境電商競爭者眾多，不過多年來momo的服務、品質都備受信賴，消費者不用擔心在momo買的跨境商品出問題，將以「客戶信任」為最大優勢拓展跨境商機。

此外，momo今年新推出moPlus會員訂閱制，年費為2399元，相對海外平台是較高價的電商訂閱制方案。谷元宏今日也指出，訂閱制滿一週年、訂閱者已經超過6萬人，年底預期將推出評價版本，尚未敲定年費、不過預期將會在1000元以下。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法