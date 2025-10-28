和碩AI伺服器三地佈局就位 明年Q1德州量產GB300

和碩聯合科技北美AI伺服器產能佈局已全面鋪陳到位。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕代工大廠和碩（4938）共同執行長鄭光志今天表示，集團北美AI伺服器產能佈局已全面鋪陳到位，美國德州新廠將在明年第一季上線，率先量產GB300系列產品，同步支撐大型雲端服務業者（CSP）與迅速崛起的中大型AI新創需求。此外，關於GB200產品，本季起已開始出貨，後續隨著新一代AI平台放量，營運可望逐季走升。

鄭光志指出，GB300將成為和碩北美布局拓展的主力。「因為GB200初期主要由大型客戶導入，中型資料中心轉而直接等待GB300」，目前美國德州工廠目前正加速完成電力與產線建置，「買的是現成廠房，所以只要把線一拉上去就能量產」。

和碩看好德州基地具備高度擴充彈性，並已規劃多棟新建廠房，目前僅買下一棟，當地電力成本相對低廉且供應充足，高級學校群聚更有助於帶動工程量能，且大量紀錄良好的退伍軍人前來應聘，可支援穩定工廠運作。除了伺服器產品，目前也接獲來自電動車高價模組與通訊設備的在地製造洽商機會，因為未來不排除導入其他產品線。

和碩近年積極強化全球製造能量，採取「美國＋墨西哥＋台灣」三地分工模式，提供更高供應鏈韌性。在伺服器產線藍圖中，美國德州廠負責L6至L11組裝，主攻在地製造需求；墨西哥廠自今年第三季起陸續具備量產能力，可執行L1至L11全製程；台灣龜山廠為既有產能升級，服務中國及歐洲市場。鄭光志強調，「有些客人一定需要美國做LV6，不需要的就會從墨西哥出貨」，在彈性配置之下，有助提升交期競爭力。

在客戶策略上，和碩目前以中大型AI新創為主要成長引擎，同步加速接觸國際大型雲端服務供應商（CSP），鄭光志強調，「最重要的是出貨實績與品質證明」，公司有能力爭取更大規模訂單。展望後市，鄭光志認為，AI伺服器需求仍然強勁，新廠量產後的營運表現將會更加良好，「逐季往上當然是我們的期望」，但還是要觀察客戶導入時程、供應鏈資源到位情況。

