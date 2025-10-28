神盾集團科技日大秀AI火力 董座羅森洲：首顆3奈米CPU明年完成設計定案

神盾集團董事長羅森洲集結旗下各公司，全力搶攻AI市場。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計神盾（6462）集團今日舉辦年度盛會「2025 Egis Tech Day 神盾集團科技日」，以「AI全面啟動」為主軸，集結旗下安格（6684）、芯鼎（6695）、安國（8054）與乾瞻等子公司與夥伴，展示涵蓋AI視覺平台、機器人與無人機晶片、3奈米異質運算架構等多項尖端技術，展現台灣半導體與AI創新生態的整合能量。神盾集團董事長羅森洲表示，本次Tech Day充分展現集團「從晶片到智慧，從邊緣到雲端」的整合佈局，神盾將持續推動AI晶片設計、感測技術與異質運算平台的研發合作，並使用於AI Data Center，打造AI時代的完整供應鏈生態圈，明年神盾集團首顆3奈米CPU 預計5月完成設計定案（tape out）。

今日以「AI之眼：打造 NVIDIA 下一代 AI 視覺平台」揭開序幕，由安格與欣普羅光電（6560）共同發表，展示如何以AI深度學習與高速感測結合，打造具備自主判斷與環境理解能力的視覺系統。此視覺平台採用高能效AI推論核心與動態場景優化演算法，可大幅降低延遲並提升辨識精準度，預期將成為自駕系統、智慧監控與工業自動化的關鍵AI基礎模組。

芯鼎展示專為機器人及無人機打造的6奈米AI Chiplet 平台，以高能效設計結合模組化AI架構，實現輕量化與高效能兼具的邊緣運算方案。該平台採用6奈米製程並以Chiplet 模組化設計整合CPU、NPU與ISP單元，藉由小晶片Chiplet 互連介面技術（UCIe）實現資料高速傳輸以擴充AI智慧運算效能。

此外，安國與乾瞻科技聯合發表「使用於AI資料中心的3奈米CPU/AI HPC 異質運算/Chiplet 架構」，展示面向雲端伺服器AI運算的新世代平台。採用3奈米製程與異質整合設計，符合Arm CSA標準，其創新整合趨勢展現高度靈活性以滿足AI運算的多樣性架構，能因應各應用市場急遽成長的AI需求。

宏碁集團創辦人施振榮也親身參與神盾科技日，並以「典範轉移趨勢下的台灣」為題發表專題演說。施振榮指出，AI不只是演算法與算力的競賽，更是系統思維與生態整合的挑戰。台灣擁有從晶圓製造、IC設計到系統整合的完整供應體系，若以開放架構的合作思維推動創新，將在AI時代扮演關鍵角色，應正面迎接AI時代的產業轉型契機。

