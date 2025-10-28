炒房降溫！去年房地合一平均稅額61萬 適用重稅占比下滑

財政部統計，2024年個人房地合一稅平均每件應納稅額為61萬元，適用稅率20%仍為大宗。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕根據財政部統計，2021年起個人房地合一案件皆逾10萬件，2024年個人房地合一稅平均每件應納稅額為61萬元，房地合一適用稅率20%（持有5~10年轉售）仍為大宗，但占比自2020年的41.2%遞降至2024年的36.1%，今年上半年為41.9%；至於稅率35%及45%（持有5年）案件占比則增加，2022年達4成5，2023年起轉呈下滑，今年上半年降至29.9%，短期交易似有降溫趨勢。

財政部2016年推出「房地合一稅1.0」，2021年7月起實施「房地合一稅2.0」，擴大課稅範圍、延長適用高稅率的持有期間，加上整體適用案件，各年房地合一稅增幅均逾雙位數；2024年因景氣、股市俱佳，加上通膨預期升高，全年首度突破1000億元、年增390億元或63.2%。今年以來受央行信用管制、美國對等關稅等影響 ， 前9月年減0.5%。

財政部指出，2024年個人房地合一稅平均每件應納稅額61萬元，按適用稅率的貢獻度觀察，來自稅率20%案件貢獻占5成，明顯低於2020年的8成3，反觀35%以上高稅率案件應納稅額大幅攀升，2022年貢獻度一度達5成6，之後遞降，今年上半年已低於4成。

