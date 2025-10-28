自由電子報
力成第3季每股獲利2.08元 近4季新高

2025/10/28 17:45

力成（6239）第三季稅後淨利15.38億元，季增60.2%、年減9.5%，稅後每股盈餘2.08元，創近4季以來新高。（資料照）力成（6239）第三季稅後淨利15.38億元，季增60.2%、年減9.5%，稅後每股盈餘2.08元，創近4季以來新高。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測大廠力成（6239）第三季稅後淨利15.38億元，季增60.2%、年減9.5%，稅後每股盈餘2.08元，創近4季以來新高；展望營運，力成預估第四季營收可望季增個位數百分比，對未來幾季也趨於樂觀，明年第一季預估將淡季不淡，比今年同期為佳。

力成今年資本支出已由年初的150億元上修至190億元，預計明年將大幅增加到400億元以上，主要用在擴增扇出型面板級封裝（FOPLP）產能。力成在FOPLP已展現重大進展，估計2027年將會顯著貢獻營運，明年高效能運算（HPC）預估將超過10%或以上，較今年5-7%為高。

力成並看好AI需求持續強勁，非AI伺服器也逐步進入更新升級階段，有助推升DRAM後續需求；NAND型快閃記憶體和固態硬碟（SSD）需求也續成長；邏輯封裝業務受惠高階封裝也續挹注營運。

力成第三季營收199.68億元，季增10.6%、年增9.1%；因夏季電費、金價上漲，毛利率16.1%，季增0.2個百分點、年減5.3個百分點；營業利益率10.3%，季增0.1個百分點、年減4.8個百分點；稅後淨利15.38億元，季增60.2%、年減9.5%，稅後每股盈餘2.08元。今年前三季稅後淨利36.73億元，年減30.2%，稅後每股盈餘4.96元，低於去年同期的7.05元。

