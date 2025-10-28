月收6萬上班族！靠「此招」存款不斷增長 母見女兒房間瞬間啞口無言

月收6萬30歲上班族！靠極簡主義，存款不斷增長，然母親見女兒房間空無一物，卻啞口無言。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕月收入29萬日圓（約新台幣6.09萬元）30歲單身女A女士（化名），與男友分手後，除了工作，幾乎不外出，某日在媒體上看到１張極簡主義者設計的「空蕩蕩的白色房間」的圖片，決定改變生活，過著極簡生活，透過賣掉不必要的東西，減少衣服、餐飲支出，她的積蓄不斷增加，然而因過度節時，最後暈倒送醫，並被診斷出營養不良，母親事後發現女兒房間竟然空無一物，只有１台筆記型電腦靠牆擺放著，臉上露出了震驚的表情。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，A女士從事銷售工作，自從離開家鄉去上大學後，她就一直獨自住在東京。她有１個哥哥，但哥哥已經結婚生子，和父母幸福地生活在一起。

正因如此，A女士感到與周遭環境格格不入，家庭關係也變得緊張，在工作中，她很難訓練新下屬，而銷售工作的性質也讓她在人際關係方面感到壓力重重。更痛苦的是，她與交往３年甚至考慮結婚的男友突然分手。

除了工作，她幾乎不再外出，開始把自己關在房間裡。有１天，她在社群媒體上看到１張極簡主義者設計的「空蕩蕩的白色房間」的圖片。相較於自己獨居十多年後雜亂無章、令人窒息的房間，這張照片似乎讓她煥然一新。

A女士生性熱情奔放，為人真誠熱情。從那天起，她發現了極簡主義的生活方式並開始付諸實踐。

在意識到要過更簡單的生活，只保留家具、電器和衣服等必需品後，A女士感覺自己彷彿從日常生活的繁瑣中解放了出來。這也讓她有機會重新檢視自己的飲食習慣。原本早上只喝咖啡，但她不再外出用餐，而是開始自備午餐；晚餐也不再依賴 Uber Eats，而是自己做飯。 A女士決定“同時節食”，她的飲食也一天比一天節儉，透過賣掉那些不必要的東西，並減少在衣服、理髮店和餐飲方面的開支，A女士的積蓄增加了。

A女士對這些經歷的喜悅，讓她變得更加極端，午餐，她開始只打包１個水煮蛋和１小份沙拉。晚餐，她開始覺得“食材太多不簡約”、“弄髒鍋太浪費”，於是越來越傾向於只吃１塊豆腐、納豆或１杯蛋白飲料。她漸漸覺得吃午餐會讓她下午犯困，工作效率下降，所以每天只吃晚餐，而且只喝蔬菜湯也就不足為奇了。

對A女士來說，飢餓似乎是她「省錢」和「減肥」成功的標誌。她不再覺得自己是個極簡主義者，而是一心一意想著省錢、省錢、節食。她整天吃著幾乎稱不上飯的飯菜，某天，A女士下班後終於在電梯間暈倒了，恰好和她同時下班的B女士強行叫了１輛救護車，把她送到了醫院。 B女士坐在救護車裡，安排人力資源部門聯絡A女士的母親，直到母親趕到，她被診斷為嚴重營養不良。

不久後她就出院了，母親陪同女兒回家，沒想到看到A女士的房間裡竟空無一物，只有１台筆記型電腦靠牆擺放著，臉上露出了震驚的表情。並擔心問：「你好像吃得不夠。你缺錢嗎？」

