全球鈷價飆升六成，三大未來直接受惠、營運增溫。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕近期中國針對稀土及多項關鍵金屬啟動出口限制，市場預期鈷可能成為下一個戰略管制焦點，循環經濟概念股三大未來（7761）身為國內最大廢乾電池處理業者，主要客戶涵蓋蘋果、保時捷、賓士、BMW、Gogoro等國際知名品牌，法人指出，隨著國際鈷價走揚與循環經濟政策推進，營運動能有望持續增溫。

法人表示，今年鈷金屬價格持續上漲，截至9月底已較年初上漲逾六成，成為市場熱議焦點。主因全球最大鈷出口國－剛果民主共和國（DRC）自2025年2月起實施出口禁令，並於10月改採出口配額制，全年出口量僅1.8萬噸；雖2026、2027年將放寬至9.66萬噸，仍遠低於2024年全球使用量23.7萬噸。

此外，美國國防後勤局（DLA）於2025年8月宣布，5年內將採購高達7480噸鈷、金額上限5億美元，推升全球供需持續緊縮，使鈷價震盪走高。

三大未來表示，董事長林沛毅親自領軍，提前布局2030年全球電動車鋰電池報廢潮，預估屆時廢電池回收量將大幅攀升，根據歐盟法規，自2031年起鋰電池中至少16%的鈷須來自回收材料，將帶動全球車廠積極布局回收鏈，相信憑藉多年電池回收與處理技術經驗，三大未來可望受惠於循環經濟成長契機。

