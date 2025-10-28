新纖串接無人機與機器人 桃園廠打造低空經濟廊帶

全球低空經濟加速成形，新纖開始布局空域新時代商機。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／桃園報導〕全球低空經濟加速成形，台灣企業也開始布局空域新時代。新光合纖（1409）看準商機，在桃園打造「新光InnovHUB」基地，董事長吳東昇今日在動土儀式後接受媒體聯訪，強調園區應用不限於空中、水面與水下無人載具，甚至機器人皆可導入，眾多供應鏈、產品線可望匯集於此展開跨領域對話，成為創新突破關鍵，包括材料、控制系統、通訊與AI技術都將在此產生連結。

吳東昇指出，桃園具備資通訊與材料產業聚落，並臨近高速公路與雙北樞紐，被視為推進低空經濟的最佳舞台。目前無人機供應商極現科技已經成為首家進駐園區的企業，也有不少潛在客戶正在洽談，也會擇機與食品龍頭廠義美加深合作。新纖園區最大特色是除了兼具研發、測試，也可供廠商申請工廠執照、就地量產，具備國內其他新創園區少有的優勢。

在低空經濟戰爭已然開打的時代，新纖選擇不只做材料供應者，而是要成為空域科技推動者。吳東昇表示，無人載具未來對產業帶來的正面助益影響難以以金錢衡量，但是下一代的重要科技與國家級建設。公司透過楊梅園區，以及新成立的蓋亞資本共同驅動，希望與嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心相互輝映，讓台灣在前瞻性產業發展中占有一席之地。

吳東昇看好資本、場域雙引擎驅動之下，有助於推動新興產業加速落地，並強調創投是台灣經濟走到一定規模之後不可或缺的潤滑劑與觸媒，「國內科技業能走到今天，背後都有資本做支撐」。新纖希望成立蓋亞資本，透過內外資金結盟，串接更多資源，共同投資具備戰略價值的新創，助攻產業升級與新創商業化。

