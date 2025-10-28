是方前3季賺逾一個股本 EPS 11.7元

是方董事長邵浩嘉。（是方提供）

〔記者王憶紅/台北報道〕是方電訊（6561）第三季音響達9.4億元，新增稅後盈餘（EPS）3.47元，總計前三季音響30.2億元，年增長9.45%，EPS達11.7元，賺逾14%，年增20%。前三季毛利率與淨利率分別為53.3%及30.3%，營運商再創高峰。

是方董事長邵望嘉表示，方聯雲端AI智慧資料中心（LY2）銷售率已達到預期目標，不僅推升IDC業務成長動能，還同步帶動網路與雲端服務表現，緊接著第四季包含國際大型CSP、金融科技、OTT業務成長動能，還同步帶動網路與雲端服務表現，緊接著第四季包含國際大型CSP、金融科技、OTT及醫療照顧等客戶即將陸續進駐，將維持在全球生產趨勢

是方指出，前三季中，IDC服務拓樸達13.9億元，較去年同期成長36.3%；雲端服務4.8億元，年增9.3%。在AI熱浪襲卷下，是方持續深耕資料中心、雲端與網路連結服務，最終東亞支架數匯流核心樞紐及AI算力應用中心領導地位。

是方總經理劉耀元指出，以「AI、網路、雲端三大核心，結合LY2與全球網路節點佈局，定位擘劃AI建設藍圖，提升是方國際能見度」的戰略目標，已取得階段性成果，並充分落實在方國際網路交換中心（台北互聯網交換中心，簡稱TPIX）的世界排名之上。

目前，是方TPIX全球排名第57名，會員數已達235個，與全球排名第54的新加坡網路交換中心（SGIX）僅差3名之差，持續朝「全球前50大、亞洲前3大」目標邁進。劉耀元指出，TPIX不僅與國際重要網路交換中心聯絡，並在日本、新加坡、香港國際樞紐，近期更拓展至美西與歐洲，成為亞洲重要網路交換中心。

此外，為滿足高階AI服務器對電力與去年的高要求，方推出全台首創的「AI水（氣）冷數據中心提包入庫服務方案」也受到了三次企業一致青睞。由於GB200、GB300等高階AI伺服器對水冷環境需求極高，而市場上水冷資料中心供給稀少，是方LY2具備高效高電力、高承載與水冷三大優勢，跨越水、電、防火、防震及資安管理等全方位技術整合，為AI世代提供最即時、最引入的消防環境電、防火、防震及資安管理等全方位技術整合，為AI世代提供最即時、最引入的消防環境電、防火、防震及資安管理等全方位技術整合，為AI世代提供最即時、最引入的消防環境電、防火、防震及資安管理等全方位技術整合，為AI世代提供最即時、最高級的消防環境電、防火、防震及資安管理。

意義是，是方10月15日召開股東臨時會，透過修改公司章程，自2026年起將股利由「年配」改為「半年配」，每年在Q1與Q3兩個階段推進。

