泓德能源加速全球佈局衝刺10GW 日、澳案場年底商轉

泓德能源全球佈局衝刺10GW，日澳案場年底商轉。左起泓德能源董事長謝源一、泓德能源總經理周仕昌。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕泓德能源（6873）總經理周仕昌表示，隨著AI與資料中心的需求快速成長，能源將是未來世界最重要的資源，在全球能源轉型的挑戰中，預計至2028年全球總開發容量近10GW，日澳案場年底商轉，其中儲能佔比近七成，估預2027年海外營收占比將超過55%。

他指出，2025年上半年營收與毛利率皆年增超過150%，台灣投資平台管理資產總額由650億元成長至720億元，預計至2028年全球總開發容量將達9.4GW，其中儲能佔比近七成，屆時將有近五成資產上線營運。隨著海外項目陸續完工，海外營收占比將於2026年顯著提升，並於2027年貢獻超過55%的集團整體營收。

請繼續往下閱讀...

周仕昌說，在全球市場方面，日本持續聚焦儲能項目開發，泓德能源預計於2028年完成建置3.4GW，其中，與Brawn Capital共同開發的北海道Helios特高壓50MW儲能案場今年7月完工併網，預計於11月啟動營運並投入電力交易；在澳洲市場，光電與儲能項目同步推進，預計至2028年累計建置達2.7GW。位於南澳的Templers大型儲能案場（111MW/330MWh）已與ZEN Energy簽署20年售電協議，預計於2025年底上線營運，成功模式也將複製至其他台灣及海外項目。

同時，泓德能源與美商Arctrade共同成立的MWEX Solutions則整合能源交易平台技術與集團資產優勢，積極布局日本與澳洲自由化電力市場。周仕昌指出，MWEX Solutions提供可客製化的電力交易系統平台，協助市場參與者導入全自動化的交易決策流程，實現發電端、電網、表後儲能、用電端與電力市場之間的資料無縫銜接。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法