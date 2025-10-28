焦點股》昇達科︰第三季獲利季增23％ 開高走低

昇達科總經理吳東義。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕低軌衛星廠昇達科（3491）第三季稅後盈餘0.88億元，季增23%，每股稅後盈餘1.33元，累計前三季稅後盈餘3.03億元，每股稅後盈餘4.6元。

受到第三季獲利季增23%激勵，昇達科今日股價開高上攻至453元，不過在獲利了結賣壓出籠下，跌到平盤以下，股價高低振幅近5%，截至12:07分，股價暫報431.5元，下跌15元，跌幅3.36%，成交量逾1870張。

展望第四季、明年，昇達科表示，主要客戶專案進入密集出貨期，訂單能見度明確延伸，加上擴增產能全面投產，供應彈性與整體產能利用率將顯著提升，預期營收動能可望持續放大，規模經濟加上高毛利率產品比重拉升，都有助整體獲利的持續攀升。

昇達科指出，為因應低軌衛星市場持續成長的強勁需求，將在國內外擴廠，在國內部分，汐止廠第一期產能已處於滿載，汐止二期新廠區的高階精密製造及自動化設備與人員陸續進駐，預期於年底前全面投產。因應中長期需求，七堵三廠已完成擴建規劃，近期並另於同一園區購置生產廠房，產權移轉程序預計近期完成。在海外部分，越南廠第四季通過重點客戶航太品質管理（QMS）稽核，另規劃設置目前越南產能六倍規模的新廠區，作為公司主要海外生產樞紐。

